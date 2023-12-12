Закриття станцій метро: ексміністр екології зробив заяву щодо ліквідації наслідків

Семерак розповів, що, на його думку, могло стати причиною надзвичайної ситуації у столичному метро

Ексміністр назвав події на «синій» гілці столичного метро «техногенною аварією»

Рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» у столиці з 9 грудня закрили у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю. На думку ексміністра екології України (2016-2019 рр.) Остапа Семерака, яку він висловив «Телеграфу», одним з факторів надзвичайної ситуації на «синій» гілці метро могла бути помилка в проєктуванні перегонів чи у виконанні будівельних робіт.

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Семерак нагадав, що за часів його міністерської каденції через Раду вдалося провести «євроінтеграційні норми» – закони «Оцінка впливу на довкілля» та «Про стратегічну екологічну оцінку». За його словами, ці документи Україні підказали у Європейському Союзі, вони є в Угоді про асоціацію.

«Це – європейські практики, як до початку будівництва, до старту реалізації будпроєкту, здійснюється оцінка, яким чином будівництво вплине на екологію. Правда, ці закони прийняли вже після будівництва цієї ділянки, але він стосується нових ремонтів і капремонтів», – зазначив ексміністр.

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На думку Остапа Семерака, в ситуації з «синьою» гілкою треба спішити, але «варто поспішати повільно». Він переконаний, що потрібно було б зробити належну оцінку і зрозуміти, яке рішення та в яких формулах буде правильним в сенсі безпеки (будівельної, інженерної та екологічної).

«Це трохи займе часу. Але якщо правильне рішення прийняти і реалізувати, це буде точно швидше, аніж 20 разів швидко робити неправильні кроки», – заявив він.

Семерак додав, що парламент скасував дію цих «екологічних законів» на час війни, і у цих умовах «потрібно поспішати обережно». На його думку, події на «синій» гілці метро в Києві є не катастрофою, а «техногенною аварією, яку треба ліквідовувати і не доводити до критичного результату».

Радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець вважає, що в зупинці руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» винний експрезидент-втікач Віктор Янукович.

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До слова, у зв’язку із закриттям частини «синьої» гілки столичного метро будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці. У Київській міській держадміністрації повідомили, що у зв'язку із закриттям ділянки метро у Києві, організовано спеціальні смуги руху для дублюючого наземного транспорту, що допомагає забезпечити стабільне перевезення пасажирів.

Закриті станції та вестибюлі метро в Києві можна буде використовувати як укриття під час тривоги. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).