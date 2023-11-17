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ДТП з двома загиблими: суд обрав запобіжний захід водійці Audi

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДТП з двома загиблими: суд обрав запобіжний захід водійці Audi
Винуватиця ДТП разом зі знайомим, який також перебував в автомобілі, зникли з місця дорожньо-транспортної пригоди
фото: пресслужба поліції

Унаслідок пригоди від отриманих травм 40-річний водій та 39-річний пасажир автомобіля «Тойота» загинули на місці події

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для водійки Audi, яка раніше влаштувала смертельну ДТП. Її відправили в СІЗО. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Унаслідок пригоди від отриманих травм 40-річний водій та 39-річний пасажир автомобіля «Тойота» загинули на місці події.

Винуватиця ДТП разом зі знайомим, який також перебував в автомобілі, зникли з місця дорожньо-транспортної пригоди.

У жінки відібрано біологічний матеріал з метою встановлення можливого ступеня сп'яніння. Також встановлено, що в червні цього року суд позбавив порушницю права керування транспортними засобами за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Шевченківський районний суд підтримав клопотання слідчих та обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці на вулиці Старокиївська відбулось зустрічне зіткнення легкових автомобілей «Ауді» і «Тойота». Аварія за участю двох автівок сталась 14 листопада близько 20:00 години.

Внаслідок події від отриманих травм 40-річний керманич та 39-річний пасажир автомобіля «Тойота» загинули. Інша водійка з місця дорожньо-транспортної пригоди зникла.

Для встановлення її місцезнаходження та затримання на території столиці були орієнтовані усі наряди поліції. Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали другу учасницю події – водійку «Ауді», та з’ясували деталі правопорушення.

Теги: водій поліція аварія ДТП Київ

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