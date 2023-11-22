МВС повідомило, як українцям скласти теоретичний іспит без навчання в автошколі

Для того, щоб скласти теоретичний іспит самостійно необхідно звернутись до сервісного центру МВС

Українці від сьогодні можуть отримати посвідчення водія без навчання в автошколі. Мова йде про теоретичний курс. Про це повідомляє МВС.

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Для того, щоб скласти теоретичний іспит самостійно необхідно звернутись до сервісного центру МВС. Там отримати талон запису.

Під час екзамену з собою необхідно мати:

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паспорт,

ідентифікаційний номер,

медичну довідку.

Також необхідно повідомити адміністратора сервісного центру про самостійне опанування теоретичного матеріалу. Дати відповідь на 20 питань за 20 хвилин (допускається дві помилки).

Вартість складання теоретичного іспиту коштує 13 грн. Якщо помилок більше, ніж дві, наступна спроба буде можлива не раніше 10 днів.

Після успішного складання теоретичного іспиту, зверніться до акредитованого навчального закладу для того, що розпочати практичне навчання.

Нагадаємо, Кабмін затвердив порядок, який дозволить українцям складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі.

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Раніше ми повідомляли, що відтепер у застосунку «Дія» можна замовити доставку водійського посвідчення у відділення «Укрпошти» чи кур’єром.

До слова, в Україні можуть збільшитися штрафи для водіїв. Крім того, може з’явитися відповідальність за дії, які нині не вважаються порушенням.