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Нардепка розповіла, чому в селах мобілізують більше чоловіків, ніж у містах

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нардепка розповіла, чому в селах мобілізують більше чоловіків, ніж у містах
Мешканці сіл зазвичай перебувають за своїм місцем реєстрації, тому їх мобілізувати легше
фото з відкритих джерел

Нардепка повідомила, чому у містах та селах повістки вручають по-різному

Вручення повісток мешканцям сіл відбувається частіше, аніж у містах через корупційну складову та складність пошуку людини за місцем реєстрації. Про це в інтерв'ю «Телеграфу» заявила членкиня Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

«Візьмемо до прикладу Одесу. Людина, яка була сильним комбригом 14-ї бригади ЗСУ, стала очільником Одеського обласного ТЦК. Працювати в Одеській області з міцною мережею не лише російської агентури, а й корупційними очільниками, виклик ще той. Із попереднім начальником ТЦК були домовленості: від $8 тис за людину в районах за відстрочку. Була організована схема кругової поруки районних ТЦК», – розповіла вона.

Бобровська також підкреслила, що «зламати систему» доволі важко. Депутатка додала, що мешканці сіл зазвичай перебувають за своїм місцем реєстрації, а от жителів міст складніше знайти.

До слова, в Україні потрібно змінити кількісне співвідношення тих хто у тилу та тих, хто у пікселі. Таку думку щодо проведення мобілізації висказав Євген Дикий – екскомандир взводу батальйону «Айдар»

Нагадаємо, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.

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Теги: депутат мобілізація село місто

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