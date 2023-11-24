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Кличко анонсував відкриття Подільського мосту під час поїздки по ньому (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кличко анонсував відкриття Подільського мосту під час поїздки по ньому (відео)
Запуск Подільсько-Воскресенського мосту з'єднає київські райони Русанівку та Воскресенку з Подолом
фото скріншот відео

 Будівництво мостового переходу було розпочато в 1993 році та неодноразово зупинялося через брак фінансування

Мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття нового мосту – Подільсько-Воскресенського. Очільник столиці оголосив про це під час поїздки по мосту.  Відповідне відео мер оприлюднив на своєму Telegram-каналі.

На кадрах видно, як Віталій Кличко стоїть на підніжці позашляховика, що рухається Подільським мостом.

«Незабаром!» – сказав міський голова, оглядаючи завершену частину мосту і знімаючи його конструкції на телефон.

Запуск Подільсько-Воскресенського мосту з'єднає київські райони Русанівку та Воскресенку з Подолом, а трохи пізніше – і з Райдужним масивом та Троєщиною, розвантажить Північний міст та зробить можливим майбутній запуск метро на Троєщину.  Будівництво мостового переходу було розпочато в 1993 році та неодноразово зупинялося через брак фінансування.

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Теги: Віталій Кличко метро міст будівництво Київ

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