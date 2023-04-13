Велике перейменування. У Києві може з'явитися низка нових вулиць (список)

Майже 20 вулиць Києва змінять свої старі назви на нові

У столиці продовжують «дерусифікацію» вулиць. Так, на пленарному засідання II сесії Київської міської ради 20 квітня 2023 року, серед інших питань, депутатами буде розглянуто перейменування аж 17 вулиць столиці. Про це йдеться у Інтерактивному порядку денному, що розміщений на сайті КМУ.

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Зокрема заплановано розглянути плани на перейменування таких вулиць як;

1) Про перейменування вулиці Булгакова у Святошинському районі міста Києва (вулицю Булгакова на вулицю Петра Гулака-Артемовського),

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2) Про перейменування вулиці Огарьова у Святошинському районі міста Києва (вулицю Огарьова на вулицю Авіаторську),

3) Про перейменування вулиці Академіка Туполєва у Святошинському районі міста Києва (вулицю Академіка Туполєва на вулицю Авіаційну),

4) Про перейменування вулиці Червонозаводської у Святошинському районі міста Києва (вулицю Червонозаводську на вулицю Литовську),

5) Про перейменування провулку Яблочкова у Подільському районі міста Києва (провулок Яблочкова на провулок Дубецький),

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6) Про перейменування вулиці Петра Запорожця у Дніпровському районі міста Києва. (вулицю Петра Запорожця на вулицю Запорожців),

7) Про перейменування вулиці Юрія Смолича у Голосіївському та Солом’янському районах міста Києва (вулицю Юрія Смолича на вулицю Докії Гуменної),

8) Про перейменування вулиці Теодора Драйзера у Деснянському районіміста Києва (вулицю Теодора Драйзера на вулицю Рональда Рейгана),

9) Про перейменування вулиці Червоноткацької у Деснянському та Дніпровському районах міста Києва (вулицю Червоноткацьку на вулицю Вінстона Черчилля),

10) Про перейменування провулку Орловського у Шевченківському районі міста Києва (провулок Орловського на провулок Джорджа Орвелла),

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11) Про перейменування провулку Ржевського у Голосіївському районі міста Києва (провулок Ржевський на провулок Станіслава Лема),

12) Про перейменування вулиці Академіка Бутлерова у Дніпровському районі міста Києва (вулицю Академіка Бутлерова на вулицю Роберта Лісовського),

13) Про перейменування вулиці Володі Дубініна у Голосіївському районі міста Києва (вулицю Володі Дубініна на вулицю Рея Бредбері),

14) Про перейменування провулку Кулібіна у Святошинському районі міста Києва (провулок Кулібіна на провулок Антоніни Смереки),

15) Про перейменування вулиці Некрасова у Деснянському районі міста Києва (вулицю Некрасова на вулицю Зінаїди Тулуб),

16) Про перейменування вулиці Чкалова у Дарницькому районі міста Києва (вулицю Чкалова на вулицю Сергія Світославського),

17) Про перейменування провулку Лермонтова 5-й у Дарницькому районі міста Києва (провулок Лермонтова 5-го на провулок Дмитра Цвітковського).

Нагадаємо, у березні Київрада перейменувала ще 16 вулиць та проспектів столиці, назви яких пов'язані з Росією чи радянським минулим. Загалом у 2014-2022 років у Києві змінили назви 436 вулиць, проспектів та бульварів, чиї назви були пов’язані з росією чи Радянським Союзом. Приблизно половина з них – 202 об’єкти – перейменували цього року, після початку повномасштабного вторгнення.

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Раніше повідомлялось, що Київрада 8 вересня підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі на вулицю імені Романа Ратушного: молодого киянина, громадського активіста, героя-захисника України, який загинув на Сході нашої держави у червні цього року.