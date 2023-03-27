Нардеп пояснив, за чиї гроші будуть влаштовувати деколонізацію

Зміну вивісок оплатять громади

Верховна Рада нещодавно ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України». Один з авторів законопроєкту, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою України та місцевого самоврядування, «слуга народу» Віталій Безгін розповів «Главкому», де братимуть гроші на деколонізацію. Адже у пояснювальній записці до законопроекту вказано, що його реалізація не потребуватиме видатків з держбюджету.

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«У нас буде окремий закон, де прописаний цей механізм. Зрозуміло, що треба буде змінити вивіски, і коли рішення щодо перейменування ухвалене без вказівки центральної влади за рішенням місцевої, то і фінансуватися воно буде з місцевого бюджету. Якщо ж за рішенням центральної влади, то вона буде це дофінансовувати у вигляді субвенцій», – зауважив Безгін.

Раніше нардеп пояснив, чим деколонізація буде краще за декомунізацію.

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Нагадаємо, що Мінкульт вигадав, як декомунізувати відомий київський пам'ятник.

Після повномасштабного вторгнення Росії українці почали відкидати ворога не тільки від наших фізичних і політичних кордонів, а й з культурного простору. У громадах стартував процес так званої дерусифікації. Місцеві органи самоврядування перейменовують вулиці та демонтують російські пам’ятні знаки, а також радянські – ті, що не були прибрані під час декомунізації.