У Києві з'явилась Площа Українських Героїв. Список нових перейменувань

Проспект Юрія Гагаріна у стоилці став проспектом Леоніда Каденюка

Депутати Київради перейменували ще кілька вулиць і площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Про це повідомив депутат Київради Тарас Козак.

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Таким чином:

Площа Льва Толстого стала Площею Українських Героїв;

вул. Льва Толстого стала вул. Гетьмана Павла Скоропадського;

бульвар Перова став проспектом Воскресенський;

вул. Марини Цвєтаєвої стала вул. Олександри Екстер;

проспект Юрія Гагаріна став проспектом Леоніда Каденюка;

вул. Космонавта Волкова стала вул. Космонавта Поповича.

«Україна має своїх чудових письменників, знаменитих митців, героїчних військових, але вшановувала руско-імпєрско-совєцкіх», – додав Козак.

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Нагадаємо, у лютому Київ перейменував проспект і площу Перемоги.

До слова, триває 393-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту.