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У Рівному жінка знайшла на ринку величезну суму, як вона розпорядилася грошима

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Рівному жінка знайшла на ринку величезну суму, як вона розпорядилася грошима
Чесна жінка віднесла знахідку у поліцію
фото з відкритих джерел

26-річна Юлія зі Здолбунова вдало сходила на базар

Величезну суму грошей 9 квітня знайшла 26-річна Юлія зі Здолбунова на ринку Рівного. Дівчина вирішила передати кошти правоохоронцям, щоб ті розшукали їхнього власника. Про це повідомили в поліції Рівненщини.

Наразі усі гроші перебувають у відділку поліції за адресою: місто Рівне, вулиця Героїв Поліції, 4.

У Рівному жінка знайшла на ринку величезну суму, як вона розпорядилася грошима фото 1

У коментарі «Суспільному» поліція назвала умови повернення коштів: власник повинен знати суму та приблизне місце, де він загубив ці гроші.

Раніше 62-річний житель штату Мічиган, США зірвав джек-пот у лотерею, але пропустив повідомлення та дзвінки про виграш і мало не втратив $261 тис.

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Теги: гроші Рівне поліція вулиця жінка місто

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