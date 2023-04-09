У Рівному жінка знайшла на ринку величезну суму, як вона розпорядилася грошима

26-річна Юлія зі Здолбунова вдало сходила на базар

Величезну суму грошей 9 квітня знайшла 26-річна Юлія зі Здолбунова на ринку Рівного. Дівчина вирішила передати кошти правоохоронцям, щоб ті розшукали їхнього власника. Про це повідомили в поліції Рівненщини.

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Наразі усі гроші перебувають у відділку поліції за адресою: місто Рівне, вулиця Героїв Поліції, 4.

У коментарі «Суспільному» поліція назвала умови повернення коштів: власник повинен знати суму та приблизне місце, де він загубив ці гроші.

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