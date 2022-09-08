У Києві перейменовано десятки вулиць: одна з них носитиме ім'я Романа Ратушного

Колишні вулиці Волгоградська і Московська змінять назви

Київрада 8 вересня підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі на вулицю імені Романа Ратушного: молодого киянина, громадського активіста, героя-захисника України, який загинув на Сході нашої держави у червні цього року. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.



«Роман пішов захищати Україну від початку широкомасштабного вторгнення російських варварів. І те, що з нами більше немає цього талановитого, принципового і відважного воїна – велика втрата для Києва і всієї країни. Бо саме такі, як Роман Ратушний – майбутнє сильної і демократичної України. Тож сьогоднішнім рішенням ми увіковічнили ім‘я Романа та його справу захисту зелених зон Києва», – написав міський очільник.

Нагадаємо, активіст Роман Ратушний загинув 9 червня в бою під Ізюмом. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Роман брав участь у боях під Києвом, а потім – у складі 93-ої ОМБр «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

Роман Ратушний був учасником Революції Гідності, брав участь в акціях протесту проти забудови Протасового Яру у Києві, був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр». 5 липня Роману Ратушному мало б виповнитися 25 років.

Під час прощання з загиблим на фронті Романом Ратушним міський голова Віталій Кличко пообіцяв зберегти Протасів Яр від забудови в пам’ять про активіста.

Окрім Волгоградської, сьогодні перейменували ще приблизно 40 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Також довкола перейменування вулиці Московської в Києві розгорівся скандал, однак її назву все ж змінили.

Нагадаємо, минулого засідання, наприкінці серпня, Київрада перейменувала 95 київських вулиць, площ та провулків.