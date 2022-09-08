Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві перейменовано десятки вулиць: одна з них носитиме ім'я Романа Ратушного

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Києві перейменовано десятки вулиць: одна з них носитиме ім'я Романа Ратушного
Всього змін зазнають назви понад 40 вулиць
фото: Ярослав Храмов

Колишні вулиці Волгоградська і Московська змінять назви

Київрада 8 вересня підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі на вулицю імені Романа Ратушного: молодого киянина, громадського активіста, героя-захисника України, який загинув на Сході нашої держави у червні цього року. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. 
 
«Роман пішов захищати Україну від початку широкомасштабного вторгнення російських варварів. І те, що з нами більше немає цього талановитого, принципового і відважного воїна – велика втрата для Києва і всієї країни. Бо саме такі, як Роман Ратушний – майбутнє сильної і демократичної України. Тож сьогоднішнім рішенням ми увіковічнили ім‘я Романа та його справу захисту зелених зон Києва», – написав міський очільник. 

Нагадаємо, активіст Роман Ратушний загинув 9 червня в бою під Ізюмом. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Роман брав участь у боях під Києвом, а потім – у складі 93-ої ОМБр «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

У Києві перейменовано десятки вулиць: одна з них носитиме ім'я Романа Ратушного фото 1

Роман Ратушний був учасником Революції Гідності, брав участь в акціях протесту проти забудови Протасового Яру у Києві, був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр». 5 липня Роману Ратушному мало б виповнитися 25 років.

Під час прощання з загиблим на фронті Романом Ратушним міський голова Віталій Кличко пообіцяв зберегти Протасів Яр від забудови в пам’ять про активіста.

Окрім Волгоградської, сьогодні перейменували ще приблизно 40 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.  

Також довкола перейменування вулиці Московської в Києві розгорівся скандал, однак її назву все ж змінили.

Нагадаємо, минулого засідання, наприкінці серпня, Київрада перейменувала 95 київських вулиць, площ та провулків.

Читайте також:

Теги: вулиця Київрада

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У світі близько 20 вулиць перейменовано на честь України: список країн
У світі близько 20 вулиць перейменовано на честь України: список країн
26 серпня, 16:49
У Києві може з'явитися вулиця на честь Романа Ратушного
Перейменування вулиці на честь Ратушного: українці чекають на рішення Київради
25 серпня, 23:34
У столиці не буде топоніма на честь ворожого міста
Довкола перейменування вулиці Московської в Києві розгорівся скандал
Сьогодні, 14:59

Новини

У Києві перейменовано десятки вулиць: одна з них носитиме ім'я Романа Ратушного
У Києві перейменовано десятки вулиць: одна з них носитиме ім'я Романа Ратушного
Довкола перейменування вулиці Московської в Києві розгорівся скандал
Довкола перейменування вулиці Московської в Києві розгорівся скандал
Як передати показники гарячої води: інструкція «Київтеплоенерго»
Як передати показники гарячої води: інструкція «Київтеплоенерго»
Директорка київської школи, яку судять за зраду, втекла з України
Директорка київської школи, яку судять за зраду, втекла з України
Мали забезпечувати окупантів паливом: прокуратура передала АРМА білоруські вагони-цистерни
Мали забезпечувати окупантів паливом: прокуратура передала АРМА білоруські вагони-цистерни
У Борисполі під час повітряної тривоги спалахнула пожежа (відео)
У Борисполі під час повітряної тривоги спалахнула пожежа (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Контрнаступ ЗСУ: окупанти підрахували свої втрати за два дні
95K
Кинули техніку, Біблію, спальники. Як окупанти тікали з Харківщини (відео)
88K
Фраза «український наступ» – новий хіт російської пропаганди
73K
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
59K
Депутати РФ просять Держдуму відсторонити Путіна
47K
Чого прагнуть окупанти: Залужний спрогнозував напрямки атак

Новини

«Изюм горит, все горит». Окупанти в шоці від наступу ЗСУ: перехоплення (аудіо)
Сьогодні, 17:02
Міноборони повідомило про ситуацію з виплатами грошового забезпечення військовим
Сьогодні, 16:50
Рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу
Сьогодні, 16:15
Над аеродромом окупантів в Саках піднімається дим (фото, відео)  
Сьогодні, 15:53
ЗСУ просунулися на Донеччині і звільнили ще один населений пункт 
Сьогодні, 15:39
ЗСУ знищили базу окупантів на Запоріжжі і відбили вісім атак
Сьогодні, 07:17

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту