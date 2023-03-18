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Шмигаль анонсував кадрові зміни в Уряді

Надія Карбунар
glavcom.ua
Шмигаль анонсував кадрові зміни в Уряді
Кадрові перестановки в Уряді відбудуться вже наступного тижня
фото з відкритих джерел

Перестановки у Кабміні заплановано на наступний тиждень

На засіданні фракції політичної партії «Слуга народу» 18 березня обговорили кадрові зміни в Уряді, які плануються на наступний тиждень. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, ідеться про звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета та призначення замість нього Оксена Лісового.

Також крісла позбудеться міністр стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін. Його місце в Уряді займе Олександр Камишін.

Крім того, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України.

Раніше стало відомо, що голова Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет йде у відставку.

Також повідомлялося, що міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін залишає посаду.

Теги: 8 березня міністр кадрові зміни партії Павло Рябікін Михайло Федоров Денис Шмигаль Алі Сов діджиталізації звільнення

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