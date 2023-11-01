10-річний хлопчик піднявся на «Батьківщину-матір», щоб відправити листа загиблому татові (фото)

Хлопчик піднявся на оглядовий майданчик на щиті та віддав вітру повідомлення для тата

Військовослужбовець Олександр Ярмоленко 17 травня 2022 року загинув від удару ракетою по навчальному центру «Десна»

У Києві 10-річний син полеглого українського захисника піднявся на «Батьківщину-матір», аби відправити листа татові. Про це повідомили в Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

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Зазначається, що 10-річний Іван та шестирічна Софія втратили тата. Військовослужбовець Олександр Ярмоленко 17 травня 2022 року загинув від удару російською ракетою по навчальному центру «Десна».

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«Діти вірять, що тато – на небі, й щоб доставити до нього листа, треба відправити його із якомога вищої точки – монументу «Батьківщина-мати», про яку татко колись розповідав маленькому Іванові», – йдеться в повідомленні.

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Хлопчик піднявся на оглядовий майданчик на щиті та віддав вітру повідомлення для тата.

Нагадаємо, 1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб. Замість нього встановили тризуб.

Раніше повідомлялося, що монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати».

Зауважимо, макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко.

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Про вартість підйому та графік роботи оглядового майданчика читайте тут.