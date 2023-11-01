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10-річний хлопчик піднявся на «Батьківщину-матір», щоб відправити листа загиблому татові (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
10-річний хлопчик піднявся на «Батьківщину-матір», щоб відправити листа загиблому татові (фото)
Хлопчик піднявся на оглядовий майданчик на щиті та віддав вітру повідомлення для тата
фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні

Військовослужбовець Олександр Ярмоленко 17 травня 2022 року загинув від удару ракетою по навчальному центру «Десна»

У Києві 10-річний син полеглого українського захисника піднявся на «Батьківщину-матір», аби відправити листа татові. Про це повідомили в Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Зазначається, що 10-річний Іван та шестирічна Софія втратили тата. Військовослужбовець Олександр Ярмоленко 17 травня 2022 року загинув від удару російською ракетою по навчальному центру «Десна».

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«Діти вірять, що тато – на небі, й щоб доставити до нього листа, треба відправити його із якомога вищої точки – монументу «Батьківщина-мати», про яку татко колись розповідав маленькому Іванові», – йдеться в повідомленні.

Хлопчик піднявся на оглядовий майданчик на щиті та віддав вітру повідомлення для тата.

Нагадаємо, 1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб. Замість нього встановили тризуб.

Раніше повідомлялося, що монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати»

Зауважимо, макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко.

Про вартість підйому та графік роботи оглядового майданчика читайте тут.

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Теги: Київ військові дитина

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