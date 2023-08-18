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Макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко: стали відомі деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко: стали відомі деталі
На «Батьківщину-матір» вже встановлено тризуб
фото: glavcom.ua

Макет, який потім перетворився на скульптурну форму, Ющенко робив у своєму власному музеї

Третій президент України Віктор Ющенко брав участь у створенні тризубу, яким замінили радянський герб на монументів «Батьківщина-мати» в Києві. Він особисто ліпив макет, який пішов у Мінкульт. Про це повідомив автор тризуба Олексій Пергаменщик, передає «Інформатор». 

Пергаменщик розповів, що неодноразово консультувався з Ющенком під час роботи.

«Я консультувався з третім президентом України Віктором Ющенко, у мене майстерня в Нових Безрадичах, розташована в його музейному комплексі «Код Нації». Ми там постійно з ним бачимося», – каже автор.

Зазначається, що макет, який потім перетворився на скульптурну форму, Ющенко робив у своєму власному музеї.

«Віктор Андрійович на етапі створення долучився і ліпив цей макет, який пішов в Мінкульт, потім в Кабмін, це все погодили. Я виварив шматок тризуба, який ви зараз бачите, один в один. Підвісив його на щиті, ми дивилися, яка там товщина, зразки», – додав Пергаменщик.

Нагадаємо, 1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб. Туди вже встановили тризуб, але роботи ще тривають.

До слова, монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати»

Нещодавно на оновленій «Батьківщині-матері» знайшовся ще один радянський символ.

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Теги: Мінкульт монумент Київ Віктор Ющенко

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