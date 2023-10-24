Оглядовий майданчик на «Батьківщині-матері»: графік роботи та вартість підйому

З монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб. Замість нього встановили тризуб

Придбати квитки можна безпосередньо в касах Музею

Із 20 жовтня для киян та гостей столиці відкрилась можливість піднятися на Батьківщину-мати та відвідати Меморіальний комплекс Музею Другої світової війни. Вартість підйому на щит монумента та графік роботи дізналося «РБК-Україна».

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Якщо ви хочете піднятися на висоту 36,6 м, то це коштуватиме 100 грн із людини. Однак це не щит монумента, а оглядовий майданчик біля його підніжжя.

Підйом на висоту 91,1 м коштує 500 грн із людини. Проте робити це варто в сонячну та теплу погоду, оскільки туман чи дощ можуть ускладнити підйом.

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Піднятися на монумент можна з 10 до 18 години в будні та 10 до 19 у вихідні.

Придбати квитки можна безпосередньо в касах Музею. Для відвідувачів доступний і готівковий, і безготівковий розрахунок.

Нагадаємо, 1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб. Замість нього встановили тризуб.

Раніше повідомлялося, що монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати».

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Нещодавно на оновленій «Батьківщині-матері» знайшовся ще один радянський символ.

Зауважимо, макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко.

До слова, у Києві завершили встановлення герба на щиті монумента «Батьківщини-матері».