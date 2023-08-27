Головна Країна Культура
search button user button menu button

«Батьківщина-мати» або «Україна-мати»: очільник Мінкульту розповів, як зараз називати монумент

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Батьківщина-мати» або «Україна-мати»: очільник Мінкульту розповів, як зараз називати монумент
Наприкінці серпня завершилися роботи із заміни герба СРСР на герб України на монументі «Батьківщина-Мати» у Києві
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Рішення про перейменування ще немає

Офіційного рішення про перейменування київського монумента «Батьківщина-мати» на «Україна-мати» поки що немає, але бажано використовувати вже нову назву. Про це заявив виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв у коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Рішення про перейменування ще немає. Поки що оперуємо старими назвами монумента та музею», – сказав Карандєєв.

Однак він зазначив, що поки що офіційно хоч і залишається стара назва, використання назви «Україна-мати» не заборонено. «Більше того, бажано у вживанні віддавати перевагу новій назві. Сподіваюся, невдовзі відбудеться і формальне перейменування», – додав урядовець.

Нагадаємо, наприкінці серпня завершилися роботи із заміни герба СРСР на герб України на монументі «Батьківщина-Мати» у Києві.

15 фото
На весь екран
На «Батьківщину-матір» встановлено тризуб
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Нагадаємо, 1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб.

Раніше повідомлялося, що монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати»

Нещодавно на оновленій «Батьківщині-матері» знайшовся ще один радянський символ.

Зауважимо, макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко.

Читайте також: 

Теги: Батьківщина Київ монумент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На мосту мають провести протиаварійні заходи з відновлення опорних вузлів прогону
Стало відомо, у скільки Києву обійдеться ремонт мосту Метро
27 липня, 17:42
Дерадянізація «Батьківщини-матері» в Києві
Росія заговорила про ракетний удар по монументу «Батьківщина-мати» у Києві
1 серпня, 14:25
Посадовець організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України
КМВА відреагувала на дії свого співробітника, який переправляв ухилянтів за кордон
3 серпня, 14:13
Затримання начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки
Заробляв на ухилянтах? ДБР затримало у Києві районного воєнкома
5 серпня, 12:59
Восени та взимку в домівках киян може бути холодно
Опалювальний сезон у Києві: як місто готується до нових атак окупантів
7 серпня, 13:09
Зловмисником виявився киянин, якого раніше вже судили за аналогічні злочини й карали 12 роками позбавлення волі
Чоловік, який перевдягненим заходив у туалет до школярок, отримав вирок
10 серпня, 16:22
Марка створена українською художницею Зінаїдою Кубар у співпраці з командою «Укрпошти»
«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки до Дня Незалежності (фото)
18 серпня, 09:27
Виставка знищеної російської техніки на Хрещатику до Дня Незалежності, 2022 рік
Чи планує Київ святкові заходи до Дня Незалежності: відповідь КМДА
15 серпня, 14:28
Станція метро «Площа Українських Героїв» позбувається залишків радянського минулого
Як проходить декомунізація станції метро «Площа Українських Героїв» у Києві (відео)
25 серпня, 08:24

Культура

«Батьківщина-мати» або «Україна-мати»: очільник Мінкульту розповів, як зараз називати монумент
«Батьківщина-мати» або «Україна-мати»: очільник Мінкульту розповів, як зараз називати монумент
У звільненій Бородянці пройшла церемонія вручення Шевченківської премії (відео)
У звільненій Бородянці пройшла церемонія вручення Шевченківської премії (відео)
Черговий скандал у Національному музеї історії: фахівець шокований новою експозицією
Черговий скандал у Національному музеї історії: фахівець шокований новою експозицією
На Запорізькому напрямку загинув відомий український актор
На Запорізькому напрямку загинув відомий український актор
Гола жінка, «голова Ківи»: у Львові розгорівся скандал через скульптури
Гола жінка, «голова Ківи»: у Львові розгорівся скандал через скульптури
Комітет Ради готує дозвіл на друк книг росіян, які засудили агресію проти України
Комітет Ради готує дозвіл на друк книг росіян, які засудили агресію проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Путін наказав «вагнерівцям» присягнути на вірність РФ
42K
Плив 8 км: Буданов вразив деталями про участь у спецоперації в Криму
19K
У Харкові зіграли весілля військова та активістка
18K
Військовозобов’язаний відмовився захищати Україну. Суд його виправдав
14K
«Це категорично неприйнятно»: МЗС жорстко звернулося до п’яти країн Європи
14K
ЗСУ ліквідували поплічника Пригожина, якого він залишив «стерегти» Бахмут

Новини

Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
Вчора, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
Вчора, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту