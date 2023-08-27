«Батьківщина-мати» або «Україна-мати»: очільник Мінкульту розповів, як зараз називати монумент

Наприкінці серпня завершилися роботи із заміни герба СРСР на герб України на монументі «Батьківщина-Мати» у Києві

Рішення про перейменування ще немає

Офіційного рішення про перейменування київського монумента «Батьківщина-мати» на «Україна-мати» поки що немає, але бажано використовувати вже нову назву. Про це заявив виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв у коментарі «Інтерфакс-Україна».

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«Рішення про перейменування ще немає. Поки що оперуємо старими назвами монумента та музею», – сказав Карандєєв.

Однак він зазначив, що поки що офіційно хоч і залишається стара назва, використання назви «Україна-мати» не заборонено. «Більше того, бажано у вживанні віддавати перевагу новій назві. Сподіваюся, невдовзі відбудеться і формальне перейменування», – додав урядовець.

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Нагадаємо, наприкінці серпня завершилися роботи із заміни герба СРСР на герб України на монументі «Батьківщина-Мати» у Києві.

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На «Батьківщину-матір» встановлено тризуб фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Нагадаємо, 1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб.

Раніше повідомлялося, що монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати».

Нещодавно на оновленій «Батьківщині-матері» знайшовся ще один радянський символ.

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Зауважимо, макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко.