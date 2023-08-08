Головна Думки вголос Юрій Макаров
search button user button menu button
Юрій Макаров Журналіст

«Батьківщина-мати» очима 30-літніх. Чи треба сперечатися?

glavcom.ua
Христос в Ріо-де-Жанейро та Артем у Святогірську
колаж: glavcom.ua

Пам’ятник як такий – відлуння язичницьких практик у чистому вигляді

Пам’ятка будь-яка, надто така не просто помітна, а домінуюча за визначенням, після появи починає жити власним життям.

Ті, кого вона ображала водночас на ідеологічному та естетичному рівні (як-от я), через певний час з’ясовують, що наступна ґенерація не зчитує ані наші сенси, ані наші критерії.

Для них, умовно 30-літніх це така звична залізяка, маркована токсичними символами, яких не зле би позбутися – і не більше. До слова, якщо йдеться про коштовний силует київських гір із лівого берега, то конкурує вона вже не з Лаврською дзвінницею, а з хамськими хмарочосами Diamond Hill на Мазепи 11б і Carnegie Center на Кловському, 7, більше відомим як «Болт».

Натомість «Баба» – щось із книги Ґіннеса, як Христос, прости Господи, в Ріо-де-Жанейро. Вам подобається Cristo Redentor? Мені ні, але хто мене питає? Так і тут.

Артем у Святогірську роботи Кавалерідзе теж сумнівна насолода, але та обставина, що він у 20 кілометрах від «нуля», цілковито змінює оптику.

The generation next давно забуло про застій, Брєжнєв у їхній свідомості десь поруч із Людовиком XV. Головне, що пам’ятник як такий – відлуння язичницьких практик у чистому вигляді.

Тому треба не сакралізувати, а сприймати як є: декоративно.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія пам’ятник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хорватія пережила тяжку війну і більше 20% населення стали біженцями
Історія Хорватії яку має вивчити українська влада
8 липня, 17:50
Українська армія творить історію
Ми живемо у найважливіший момент історії України
2 серпня, 11:53
Українці сьогодні показують пиклад для усього світу
Чому наші предки усвідомили себе саме українцями?
8 липня, 12:02
Людмила Губіанурі: Булгаков на українофоба не тягне
Людмила Губіанурі: Булгаков на українофоба не тягне Інтерв’ю
15 липня, 21:00
«Природним союзником вільного світу в жодному разі не є російська опозиція будь-якого забарвлення, а лише поневолені Росією народи»
Коли західні лідери зрозуміють те, що один радянський єврей говорив 60 років тому?
17 липня, 07:28
Під Києвом загорівся ресторан Queen Country Club
Під Києвом українці грають в теніс на фоні палаючого ресторану (відео)
13 липня, 17:02
Які спеціальності обирають українські абітурієнти у вишах: рейтинг заяв
Які спеціальності обирають українські абітурієнти у вишах: рейтинг заяв
5 серпня, 11:46
У Былому домі поки що не встановили винних у кокаїновому скандалі
Кокаїн у Білому домі: чим закінчилась скандальна історія
14 липня, 14:55
Леся Гасиджак
Директорка музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування у мережі
27 липня, 12:04

Юрій Макаров

«Батьківщина-мати» очима 30-літніх. Чи треба сперечатися?
«Батьківщина-мати» очима 30-літніх. Чи треба сперечатися?
Маленька війна великого McDonald’s. Кому приготуватися?
Маленька війна великого McDonald’s. Кому приготуватися?
Аварії на «Північних потоках» – вельми вчасно
Аварії на «Північних потоках» – вельми вчасно
Детоксикація орди
Детоксикація орди
Русофілія роз'їдає Болгарію
Русофілія роз'їдає Болгарію
Росіянин отримав Нобелівську премію. Як це треба трактувати?
Росіянин отримав Нобелівську премію. Як це треба трактувати?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
«У світі, де править колективна Антоніна, місце чоловіка – у гробу». Мухарський написав обурливий пост про жінок
20K
Це не деколонізація, а самообман
17K
ЗСУ приземлили ворожий вертоліт вартістю $16 млн
8715
Коли закінчиться війна і що буде з економікою? Макропрогноз НБУ
4259
Український мирний саміт у Саудівській Аравії. Що Путін прочитає у звіті?
3625
Помер через повістку. Начальник Одеської ОВА відреагував на загибель чоловіка

Новини

Патріарх Варфоломій про очільника РПЦ Кирила: Він благословляє диявольську війну в Україні
Сьогодні, 07:18
Стало відомо, коли Україна почне виготовляти артснаряди «натовського» калібру
Вчора, 17:59
Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Вчора, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
6 серпня, 04:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту