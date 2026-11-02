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У Києві скасовано екстрені відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві скасовано екстрені відключення світла
колаж: glavcom.ua

У столиці було застосовано екстрені відключення світла через постійні обстріли енергосистеми

У столиці скасували екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Київ: повертаємось до графіків, екстрені відключення скасовано», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що у Києві перевірити час відключення за своєю адресою можна у чат-боті, на сайті ДТЕК Київські електромережі або в застосунку «Київ Цифровий». Також графік доступний на сайті Yasno та в застосунку Yasno Mobile.

Графік відключень світла у Києві

Нагадаємо, 2 листопада у Києві та Київській області було застосовано екстрені відключення світла через постійні обстріли енергосистеми. 

У Києві вранці 2 листопада через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух електротранспорту на низці напрямків. Обмеження торкнулися Борщагівської лінії швидкісного трамвая, а також кількох проспектів і вулиць столиці. 

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Теги: ДТЕК Київ енергетика відключення світла

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