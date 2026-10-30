Понад 30 років служби та орден «За мужність»: у Києві пішов на відпочинок легендарний рятувальник

У 2026 році під час ліквідації наслідків чергової атаки РФ Валентин Остапець потрапив під повторний ворожий обстріл та був важко поранений

У столичному гарнізоні ДСНС провели на заслужений відпочинок начальника одного з підрозділів київських рятувальників Валентина Остапця, який присвятив порятунку людей 33 роки життя. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у місті Києві, інформує «Главком».

Остапець востаннє вдягає бойову форму фото: ДСНС Києва

фото: ДСН Києва

Свій професійний шлях Валентин Миколайович розпочав із посади рядового пожежного. За понад три десятиліття служби на його рахунку – сотні виїздів, ліквідація наслідків ворожих обстрілів столиці та безліч урятованих життів.

фото: ДСНС Києва

фото: ДСНС Києва

Молоді колеги від душі поливали досвідченого рятувальника фото: ДСНС Києва

У 2026 році під час ліквідації наслідків чергової атаки РФ Валентин Остапець разом із колегами потрапив під повторний ворожий обстріл та отримав важке поранення. За відвагу та самовідданість він відзначений багатьма нагородами, зокрема орденом «За мужність» III ступеня.

За відвагу та самовідданість він відзначений багатьма нагородами, зокрема орденом «За мужність» III ступеня фото: ДСНС Києва

фото: ДСНС Києва

Проводи ветерана відбулися за давньою та зворушливою традицією вогнеборців. Вдягнувшись у свою звичну бойову форму, Валентин Миколайович востаннє виконав службу – самостійно витягнув із боксу пожежну машину. Після цього колеги «викупали» його під струменями води з двох пожежних рукавів – це символічний ритуал змивання накопиченої за роки роботи кіптяви та тривог.

🙏У Києві на заслужений відпочинок проводжають рятувальника Валентина Остапця, який присвятив службі 33 роки Він розпочав кар’єру з посади пожежного, брав участь у ліквідації наслідків ворожих обстрілів і врятував чимало життів. У 2026 році під час повторного обстрілу Валентин Остапець разом із колегами дістав тяжке поранення. За службу його неодноразово відзначали державними нагородами, зокрема орденом «За мужність» III ступеня. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 30, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Валентин Остапець присвятив порятунку людей 33 роки життя фото: ДСН Києва

фото: ДЯНС Києва

фото: ДСНС Києва

Фото на згадку фото: ДСНС Києва

фото: ДСНС Києва

Під оплески та щирі вигуки побратими обіймали ветерана, вітаючи його з початком нового життєвого етапу та дякуючи за понад три десятиліття надійності й відданості родині ДСНС.

Главком розповідав, як під звуки сирен пожежних авто колеги по службі проводжали на заслужений відпочинок заступника начальника 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Трохи більше чверті століття підполковник служби цивільного захисту Володимир Шавлюк віддав служінню народові України. Шавлюк згадував, як у 2000-х роках, коли він служив ще лейтенантом на посаді начальника караулу сьомої Підпорядкованої державної пожежної частини міста Києва, звільнялося багато фахівців у пошуках кращого фінансового забезпечення. Тоді ж на службі лишалися люди, які працювали за покликом серця із щирим бажанням допомагати іншим.