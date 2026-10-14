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У п'яти районах Києва введено аварійні відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У п'яти районах Києва введено аварійні відключення світла
колаж: glavcom.ua

«Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути світло в усі домівки»

Атака російської терористичної армії призвела до аварійних відключень в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Соломʼянському та в частині Голосіївського районах столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Стабілізаційні графіки в цих районах тимчасово не діють. Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути світло в усі домівки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву – уражено ТЕЦ-4 і житловий будинок, є загиблі та постраждалі.

Під ранок ворог вдарив по столиці вдруге – два масованих балістичних удари за одну ніч. Росія атакувала енергетичну інфраструктуру – на лівому березі Києва після вибухів зникло світло. 

До слова, пізно ввечері 13 жовтня Зеленський заявив, що партнери знову не попередили Україну про пуски балістичних ракет – це вже не перший подібний випадок. Він нагадав, що Україна підтримала припинення ударів по енергетиці. Натомість Росія, за його словами, не вважає за потрібне дотримуватися того, про що заявив президент США, і знову обирає мішенню електростанцію та життя українців.

Як повідомлялося, унаслідок нічної російської атаки тимчасово призупинено рух електротранспорту у двох районах Києва.

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Теги: відключення світла енергетика Київ електроенергія ДТЕК

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