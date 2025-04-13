У Києві оголошено повітряну тривогу

Пройдіть в укриття!

У Києві о 23:35 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. Існує загроза застосування балістичного озброєння.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, ворог атакував Суми. Станом на 20:00 відомо про 34 убитих людини в місті. Це були дві російські балістичні ракети. Перша влучила в будівлю – одна з будівель університету. Друга розірвалась фактично над вулицею. 117 людей були поранені, у тому числі діти й, зокрема, дівчинка 2025 року народження. Як інформує «Главком», про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Лікарі, всі медичні працівники роблять максимум, щоб допомогти, щоб якнайбільше врятувати. Я вдячний усім службам, які за лічені хвилини були на місці і які почали рятувальні роботи. Удар прийшовся просто по центру міста. У Вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке», – не стримав емоцій Зеленський.

Також ми писали, що під час ракетного удару по Сумах загинув водій тролейбуса і більшість пасажирів. Як інформує «Главком», про це повідомляє сумське комунальне підприємство «Електроавтотранс».

«Сьогодні водій КП СМР «Електроавтотранс» Микола Леон зробив свій останній рейс… Разом із більшістю пасажирів він загинув під час чергової ворожої атаки на місто Суми… Подвійний удар не залишив шансів вижити безневинним людям, які їхали у своїх справах сонячним святковим днем», – ідеться в повідомленні.