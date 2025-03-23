Російська атака на столицю. Фото наслідків удару по Голосіївському району

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків сталося займання в нежитловій зоні

У ніч проти 23 березня Росія вкотре вдарила по Києву. Зокрема, під атакою опинився Голосіївський район столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМВА.

За даними КМВА, у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків сталося займання в нежитловій зоні: загорілася чотириповерхова офісно-складська будівля на площі 2000 кв. м, а також металевий контейнер.

Також повідомляється, що унаслідок ворожих ударів постраждав офіс українського видання Oboz.ua. Вибухова хвиля вибила вікна та двері в будівлі редакції, завдавши серйозних пошкоджень студії.

Нагадаємо, що Київська міська військова адміністрація повідомила про наслідки ворожої повітряної атаки по столиці вночі 23 березня. За попередніми даними, троє людей загинуло. Повідомляється, що російська атака забрала життя батька та його п'ятирічної доньки. Ще 10 людей постраждали, восьмеро осіб отримало різні травми.

Зокрема, у Дніпровському районі столиці квартира перетворилась на згарище після російського удару. На даху будинку утворилася велика вирва після влучання уламків ворожого дрона.