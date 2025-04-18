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Скільки коштують яйця перед Великоднем у Києві: огляд цін

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Скільки коштують яйця перед Великоднем у Києві: огляд цін
Ціни на яйця перед великодніми святами
фото: glavcom.ua

Великодній сюрприз: супермаркети Києва знизили ціни на яйця перед святом

Попри очікування зростання цін напередодні Великодня, великі мережі супермаркетів Києва приємно здивували покупців, влаштувавши акції та знизивши вартість на один з головних атрибутів святкового столу – яйця. Про це повідомляє «Главком».

Нефасовані яйця категорії СО у мережі супермаркетів «Варус» коштують 58,90 грн за дес.
Нефасовані яйця категорії СО у мережі супермаркетів «Варус» коштують 58,90 грн за дес.
фото: glavcom.ua

Замість прогнозованого подорожчання, кияни мають змогу придбати яйця за нижчими цінами. Зокрема, у мережі супермаркетів «Варус» спостерігаються знижки, що робить великодні приготування для киян більш бюджетними.

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Ціни на яйця перед великодніми святами у мережі супермаркетів «Варус»
фото: glavcom.ua

Такий крок ритейлерів став приємною несподіванкою, адже зазвичай перед великими святами ціни на продукти харчування, особливо на ті, що користуються підвищеним попитом, традиційно зростають. 

Слід зазначити, що акції на яйця різняться залежно від мережі супермаркетів, тому киянам варто ознайомитися з пропозиціями у своїх улюблених магазинах, щоб скористатися найвигіднішими знижками та заощадити на великодньому кошику.

Зокрема, мережа супермаркетів «Фора» зробила знижку на нефасовані яйця різного розміру.

Супермаркети «Фора» пропонують нефасовані яйця категорії С1/С0 за ціною 5,30 грн за дес.
Супермаркети «Фора» пропонують нефасовані яйця категорії С1/С0 за ціною 5,30 грн за дес.
скриншот з сайту мережі супермаркетів «Фора»

Є також у «Форі» знижка й на фасовану продукцію. Зокрема, яйця «Від доброї курки» коштують 68,90 грн за дес. 

Десяток яєць «Від доброї курки» у «Форі» став дешевше на 13 грн
Десяток яєць «Від доброї курки» у «Форі» став дешевше на 13 грн
скриншот з сайту мережі супермаркетів «Фора»

Мережа супермаркетів Metro також приємно здивувала ціною на нефасовані яйця. Упаковку з 30 шт. там можна придбати за 119,90 грн. 

Круті яйця курячі категорії С1 у Metro коштують 119,90 грн за 30шт
Круті яйця курячі категорії С1 у Metro коштують 119,90 грн за 30шт
скриншот з сайту мережі супермаркетів Metro

Є у Metro акційні ціни і на фасовані яйця. 

Яйця курячі столові Metro Chef вищої категорії коштують 49,90 грн за дес.
Яйця курячі столові Metro Chef вищої категорії коштують 49,90 грн за дес.
скриншот з сайту мережі супермаркетів Metro

Мережа супермаркетів «Екомаркет» Також знизила ціну на нефасовану продукцію, тепер яйце категорії С1 коштує 44,80 грн за дес. 

Яйце куряче категорії С1 коштує 44,80 грн за дес.
Яйце куряче категорії С1 коштує 44,80 грн за дес.
скриншот з сайту мережі «Екомаркет»

У мережі «Сільпо» теж є знижки на яйця. але пропозицій небагато. 

Яйця курячі «Це-Яйце!» «Від молодих курочок» другої категорії «Сільпо» коштують 54.49 грн за дес.
Яйця курячі «Це-Яйце!» «Від молодих курочок» другої категорії «Сільпо» коштують 54.49 грн за дес.
скриншот з сайту мережі супермаркетів «Сільпо»

Нагадаємо, у супермаркетах Києва наприкінці березня почали зростати ціни на яйця. Найдешевше можна було купити нефасовані яйця другої категорії за ціною 48,90 грн за десяток. Відбірні нефасовані яйця у «Варусі» коштували 63,90 грн за десяток. Фасовані яйця у «Сільпо» найдешевші продавалися по 72,99 грн за десяток, найдорожчі – по 97,99 грн. Найдешевші у «Екомаркеті» – 75,90 грн за десяток. У «Варусі» – 61,90грн фасовані другої категорії і 93,90 десяток відбірних яєць торгової марки «Квочка». 

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що з початку лютого яйця «просіли» в ціні майже до 5%, а у травні може відбутися зниження їх вартості. Так, Коваль відповів на розмови українців про те, що вартість яєць зростає «постійно в геометричній прогресії» і може перетворитися «на елітний продукт».

На початку лютого аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Максим Гопка заявляв, що приблизно за тиждень-два до Великодня, тобто до 20 квітня, українцям варто очікувати подорожчання яєць.  

До слова, у першому кварталі 2025 року Україна експортувала 496 млн курячих яєць, повідомляє «Главком» із посиланням на Союз птахівників України. 

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Теги: Київ продукти ціни Великдень 2025

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