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У Києві працює ППО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві працює ППО
У столиці гучно
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях

У Києві о 23:04 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. У Повітряних Силах повідомляють про загрозу БпЛА.

Мер столиці Віталій Кличко о 23:19 написав, що у Києві на лівому березі працює ППО.

«На лівому березі столиці працюють сили ППО Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня, Росія масовано атакувала Дніпро безпілотниками. Є влучання у ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео». Також відомо, що постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Лисак написав, що є пошкодження в житловому секторі через російську атаку.

«Вибухи лунають у Дніпрі. Через атаку БпЛА виникло кілька пожеж. Попередньо, є пошкодження в житловому секторі. Вся інформація уточнюється», – повідомив Лисак.

Пізніше Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі внаслідок атаки БпЛА є постраждалі.

«Є перші дані про постраждалих у Дніпрі. До лікарні доправили чотирьох поранених. Інформація буде оновлюватися. Масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки. Усюди працюють рятувальники. Приборкують вогонь», – зазначає Лисак.

Теги: вибух Віталій Кличко Київ

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