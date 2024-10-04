У яких районах Києва найбюджетніше житло: ціни та порівняння
За останні пів року оренда квартир у Києві подорожчала майже на 7,6 тис. грн
Попри війну у Києві на ринку нерухомості зростають ціни на оренду житла. Так вартість з початку року підскочила на майже 50%. Про це свідчать дані профільного порталу M2bomber.
За інформацією сайту, за останні пів року оренда квартир у Києві подорожчала майже на 7,6 тис. грн (враховується вартість загалом всього житла на ринку, не враховуючи кількість кімнат).
Якщо шість місяців тому у середньому коштувала 15,91 тис. грн, то нині 23,5 тис. грн. Таким чином, орендарям столичного житла необхідно платити більше на 47,7%. За місяць вартість оренди житла у Києві зросла на 200 грн (на 0,8%), тоді як за рік – на 6 тис. грн (на 34,7%).
Яка вартість оренди
Однокімнатні квартири найчастіше коштують 15,2 тис. гривень (частка 16,4% від всіх оголошень), трохи менше пропозицій за 20 тис. гривень (10,4%) та 12,8 тис. гривень (7,5%).
Вартість оренди двокімнатних квартир у Києві – найчастіше 20,4 тис. гривень (частка у 11,6% всіх оголошень), менш популярні ціни у 18 тис. гривень та 28,8 тис. гривень (по 9,3%).
Ціна оренди трикімнатних квартир – найчастіше 46 тис. грн (частка 8%).
Традиційно у різних районах оренда квартир коливається від середніх 12,5 тис. до 29,46 тис. грн. Різниця між найдорожчою та найдешевшою пропозицією сягає 16,96 тис. грн.
Найбюджетніше житло у таких районах:
- Деснянський район – 12,5 тис. грн;
- Святошинський район – 14 тис. грн;
- Оболонський район – 17 тис. грн;
- Дарницький район – 18 тис. грн.
Найдорожча оренда в столиці:
- Печерський район – 29,46 тис. грн;
- Подільський район – 28 тис. грн;
- Дніпровський район – 27,97 тис. грн;
- Шевченківський район – 27,5 тис. грн;
- Голосіївський район – 26,96 тис. грн;
- Солом'янський район – 23 тис. грн.
Нагадаємо, раніше «Главком» писав про те, який вигляд має найдешевша квартира в Києві з душовою кабінкою на кухні.
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