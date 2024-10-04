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У яких районах Києва найбюджетніше житло: ціни та порівняння

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У яких районах Києва найбюджетніше житло: ціни та порівняння
Найбюджетніше житло у Києві можна зняти у Деснянському районі
фото ілюстративне

За останні пів року оренда квартир у Києві  подорожчала майже на 7,6 тис. грн

Попри війну у Києві на ринку нерухомості зростають ціни на оренду житла. Так вартість з початку року підскочила на майже 50%. Про це свідчать дані профільного порталу M2bomber.

За інформацією сайту, за останні пів року оренда квартир у Києві  подорожчала майже на 7,6 тис. грн (враховується вартість загалом всього житла на ринку, не враховуючи кількість кімнат).

У яких районах Києва найбюджетніше житло: ціни та порівняння фото 1

Якщо шість місяців тому у середньому коштувала 15,91 тис. грн, то нині 23,5 тис. грн. Таким чином, орендарям столичного житла необхідно платити більше на 47,7%. За місяць вартість оренди житла у Києві зросла на 200 грн (на 0,8%), тоді як за рік – на 6 тис. грн (на 34,7%).

Яка вартість оренди 

Однокімнатні квартири найчастіше коштують 15,2 тис. гривень (частка 16,4% від всіх оголошень), трохи менше пропозицій за 20 тис. гривень (10,4%) та 12,8 тис. гривень (7,5%).

Вартість оренди двокімнатних квартир у Києві – найчастіше 20,4 тис. гривень (частка у 11,6% всіх оголошень), менш популярні ціни у 18 тис. гривень та 28,8 тис. гривень (по 9,3%).

У яких районах Києва найбюджетніше житло: ціни та порівняння фото 2

Ціна оренди трикімнатних квартир – найчастіше 46 тис. грн (частка 8%). 

Традиційно у різних районах оренда квартир коливається від середніх 12,5 тис. до 29,46 тис. грн. Різниця між найдорожчою та найдешевшою пропозицією сягає 16,96 тис. грн.

Найбюджетніше житло у таких районах:

  • Деснянський район – 12,5 тис. грн;
  • Святошинський район – 14 тис. грн;
  • Оболонський район – 17 тис. грн;
  • Дарницький район – 18 тис. грн.

Найдорожча оренда в столиці:

  • Печерський район – 29,46 тис. грн;
  • Подільський район – 28 тис. грн;
  • Дніпровський район – 27,97 тис. грн;
  • Шевченківський район – 27,5 тис. грн;
  • Голосіївський район – 26,96 тис. грн;
  • Солом'янський район – 23 тис. грн.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про те,  який вигляд має найдешевша квартира в Києві з душовою кабінкою на кухні.

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Теги: Київ нерухомість житло квартира

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