Киянин вигадав, що готується підірвати Південний міст: як його покарали

Чоловік зателефонував на спецлінію «102» та заявив, що збирається підірвати Південний міст

Під час судового засідання чоловік не зміг надати логічних пояснень своєму вчинку

Дарницький районний суд Києва засудив 45-річного мешканця столиці до чотирьох років позбавлення волі за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку підриву Південного мосту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Повідомляється, що чоловік у січні цього року зателефонував на спецлінію «102» та заявив, що збирається підірвати Південний міст. При цьому він усвідомлював, що його повідомлення не відповідає дійсності, а його дії призведуть до дестабілізації ситуації в місті.

Вказується, що під час судового засідання чоловік не зміг надати логічних пояснень своєму вчинку.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху) та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Дарницького управління поліції Києва.

Нагадаємо, поліцейські встановили двох малолітніх хлопців, які «замінували» школу у Деснянському районі столиці. У поліції повідомили, що вчора, 18 березня, близько 13 години до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування учбового закладу Деснянського району. Поліцейські повідомили керівництво закладу та перевірили будівлю й прилеглу до неї територію – інформація виявилась хибною.

Раніше правоохоронці затримали чоловіка, який «замінував» будівлю в урядовому кварталі. Повідомляється, що до поліції Києва на спецлінію «102» подзвонив чоловік та повідомив про закладену вибухівку в одній з будівель урядового кварталу. Співробітники поліції та фахівці вибухотехнічної служби ретельно перевірили приміщення й прилеглу територію, проте вибухівку не виявили.