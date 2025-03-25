Головна Київ Новини
search button user button menu button

Киянин вигадав, що готується підірвати Південний міст: як його покарали

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Киянин вигадав, що готується підірвати Південний міст: як його покарали
Чоловік зателефонував на спецлінію «102» та заявив, що збирається підірвати Південний міст
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Під час судового засідання чоловік не зміг надати логічних пояснень своєму вчинку

Дарницький районний суд Києва засудив 45-річного мешканця столиці до чотирьох років позбавлення волі за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку підриву Південного мосту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Повідомляється, що чоловік у січні цього року зателефонував на спецлінію «102» та заявив, що збирається підірвати Південний міст. При цьому він усвідомлював, що його повідомлення не відповідає дійсності, а його дії призведуть до дестабілізації ситуації в місті.

Вказується, що під час судового засідання чоловік не зміг надати логічних пояснень своєму вчинку.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху) та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Дарницького управління поліції Києва. 

Нагадаємо, поліцейські встановили двох малолітніх хлопців, які «замінували» школу у Деснянському районі столиці. У поліції повідомили, що вчора, 18 березня, близько 13 години до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування учбового закладу Деснянського району. Поліцейські повідомили керівництво закладу та перевірили будівлю й прилеглу до неї територію – інформація виявилась хибною.  

Раніше правоохоронці затримали чоловіка, який «замінував» будівлю в урядовому кварталі. Повідомляється, що до поліції Києва на спецлінію «102» подзвонив чоловік та повідомив про закладену вибухівку в одній з будівель урядового кварталу. Співробітники поліції та фахівці вибухотехнічної служби ретельно перевірили приміщення й прилеглу територію, проте вибухівку не виявили.

Теги: Київ міст замінування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вигляд будинку у Дніпровському районі після російської атаки
У одному з районів Києва вигоріла вщент квартира після атаки дронів (фото, відео)
23 березня, 07:33
Історична знахідка на Печерську: у центрі Києва виявлено залишки старовинних підвалів
Історична знахідка на Печерську: у центрі Києва виявлено залишки старовинних підвалів
18 березня, 10:37
Влучань в об’єкти критичної інфраструктури на Київщині не допущено
Київ атакували російські безпілотники: що відомо про наслідки (оновлено)
13 березня, 08:42
Генерального директора «Київзеленбуду», його першого заступника та заступника начальника одного з управлінь затримано
Мільйонні відкати. Прокуратура викрила злочинну організацію на чолі із керівництвом «Київзеленбуду»
12 березня, 11:33
Поліцейські в Києві відкрили вогонь в напрямку автомобіля Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху
Погоня зі стріляниною у Києві: поліція повідомила деталі інциденту
11 березня, 13:46
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
28 лютого, 00:43
Рішення про перевірку перепусток буде піднято на засіданні Ради оборони Києва найближчим часом
Влада Києва перевірить перепустки для пересування під час комендантської години
27 лютого, 12:16
Вартість нелегальних «послуг» становила кілька тисяч доларів
ДБР підозрює посадовців ЗСУ в організації оборудки у ТЦК
27 лютого, 10:24
Власницею квартири на проспекті Повітряних Сил була 51-річна самотня киянка, яка не мала спадкоємців
Шахраї «видали заміж» померлу киянку заради заволодіння її спадщиною
26 лютого, 11:24

Новини

Киянин вигадав, що готується підірвати Південний міст: як його покарали
Киянин вигадав, що готується підірвати Південний міст: як його покарали
Метадон у шкарпетках: справа про постачання наркотиків до столичного СІЗО скерована до суду
Метадон у шкарпетках: справа про постачання наркотиків до столичного СІЗО скерована до суду
В Ірпені дворічна дитина випадково зачинила маму на балконі під час тривоги
В Ірпені дворічна дитина випадково зачинила маму на балконі під час тривоги
Звалище на стадіоні: поліція розслідує забруднення землі у селі під Києвом
Звалище на стадіоні: поліція розслідує забруднення землі у селі під Києвом
Grky, «Хлбнй». Соцмережі розкритикували кав'ярні з неоднозначними назвами
Grky, «Хлбнй». Соцмережі розкритикували кав'ярні з неоднозначними назвами
У Києві відбудеться закрита презентація кліпу – саундтреку до фільму «Малевич»
У Києві відбудеться закрита презентація кліпу – саундтреку до фільму «Малевич»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 березня 2025
46K
Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект
35K
Максим Козицький розлучився з дружиною: подробиці особистого життя очільника Львівської ОВА
25K
Туреччина і Єгипет можуть видихнути: росіяни знайшли нову країну для відпочинку
24K
Ігор Білозір – 70. Перша дружина композитора назвала людину, якій належать авторські права на всі його пісні

Новини

25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Вчора, 23:26
Ракетна атака на Суми та підписання закону про підвищення акцизів. Головне за 24 березня
Вчора, 20:50
У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
Вчора, 08:14
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:40
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:10

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua