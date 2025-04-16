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З квартири до готелю: серед покоління зумерів у Китаї шириться новий тренд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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З квартири до готелю: серед покоління зумерів у Китаї шириться новий тренд
Готелі пропонують більше переваг, порівняно із звичайною квартирою
колаж scmp.com

Молодь у Китаї починає переїздити у готельні номери замість того, аби орендувати окреме житло

Представники покоління Z, або так званих зумерів відмовляються від орендованого житла на користь готелів. За їхніми словами, проживання в готелі набагато вигідніше за оренду, а також дає більше додаткових переваг. На нову тенденцію серед молоді звернув увагу портал Sixth Tone, пише «Главком».

За даними журналістів, зараз тренд набирає популярності в Китаї. Минулого року в ЗМІ потрапила історія родини з восьми людей, яка постійно живе в розкішному готелі в Наньяні, провінція Хенань. Глава сімейства зміг отримати від готелю вигідну пропозицію: він віддає по $140 на день за номер із двома спальнями та великою вітальнею. За словами чоловіка, це вигідніше, ніж купувати чи винаймати квартиру чи будинок – у ціну проживання вже включено вартість електрики, опалення, водопостачання, а також місця для паркування. «Ми щасливі і хочемо жити в готелі до кінця своїх днів», – кажуть члени родини.

Однак ця історія не є унікальною. Китайські зумери все частіше наслідують цей приклад, відзначаючи, що це не тільки дешевше за оренду, але знімає відразу кілька питань, які можуть викликати стрес – йдеться, наприклад, про необхідність спілкуватися з орендодавцями, а також наводити в житло порядок. Єдиними мінусами молодь називає неможливість зробити ремонт чи приготувати їжу, проте для багатьох гостей це далеко не вирішальний фактор.

24-річний професійний геймер Ху Вейвей у розмові з журналістами зазначив, що відчуває «соціальну тривожність». Тому його більш ніж влаштовує варіант проживання у готелі, де не доводиться контактувати із власником орендованого житла. «Це вигідніше: немає депозиту, немає агентських зборів, а комунальні послуги включені. «Цілодобово працює кондиціонер, на вулиці є магазини, ресторани та станція метро», – пояснює хлопець.

Він підрахував, що оренда кімнати в квартирі у китайському місті Тяньцзіні обійшлася б йому в 1000 юанів на місяць ($140), при цьому окрема квартира коштувала б 2000-3000 юанів на місяць. У той же час в'їхати в готель на довгий термін можна за 2500 юанів ($350). Вейвей вже встиг пожити в кількох готелях Шанхаю та Сучжоу, а зараз орендує номер у готелі у своєму рідному місті у північно-східній провінції Цзілінь і найближчим часом не планує відмовлятися від готелів.

ЗМІ зазначають, що проживання в готелях великих мереж обійдеться суттєво дорожче, проте дасть ще більше переваг: як правило, відвідувачам таких готелів цілодобово доступне відвідування спортзалу, сніданки, а також гарні види з номера з панорамними вікнами на місто.

Нагадаємо, гонконзьке видання South China Morning Post повідомило про низку дивних смертей відомих китайських фахівців у сфері розвитку штучного інтелекту протягом останніх років.

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Теги: Китай соціум житло готель квартира молодь оренда

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