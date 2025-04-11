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У Макарівській громаді збудовано нові оселі для тих, хто втратив житло через війну

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Макарівській громаді збудовано нові оселі для тих, хто втратив житло через війну
Перші три родини з Макарова, Калинівки та Ситняків вже отримали ключі від новозбудованих осель та розпочали оформлення права власності
фото: Макарівська селищна рада/Facebook

У громаді сподіваються, що вже найближчим часом ще сім родин зможуть заселитися у власні нові оселі

У Макарівській громаді триває відновлення житла в межах обласної програми. Наразі на завершальному етапі будівництво десяти нових приватних будинків для мешканців, які втратили домівки на деокупованих територіях Київщини. Про це повідомили в Макарівській селищній раді, інформує «Главком».

Повідомляється, що роботи на об’єктах включали демонтаж зруйнованих будинків, розчищення території, зведення нових споруд, підключення до мереж електро-, водо- і газопостачання, а також облаштування каналізації. Усередині будинки мають оздоблення та часткове умеблювання.

«Пріоритет у наданні житла надавався сім’ям захисників, багатодітним родинам та особам пенсійного віку», – наголосили у селищній раді.

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У будинках виконано облашування мереж електропостачання, водопроводу, каналізації та газопостачання. Також у будинках виконано внутрішнє оздоблення та часткове умеблювання
фото: Макарівська селищна рада/Facebook

У громаді сподіваються, що вже найближчим часом ще сім родин зможуть заселитися у власні нові оселі.

Нагадаємо, внаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад. Критичних руйнувань російські війська завдали в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

За останніми даними, на Київщині вже відбудувано 70% об'єктів, які були пошкоджені через вторгнення РФ. Це 21 тисяча будинків, шкіл, лікарень, адміністративних та інфраструктурних споруд. За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення, ще понад 17 тисяч родин на Київщині отримали компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло.

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Теги: будівництво житло Київщина

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