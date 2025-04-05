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В столиці потяг збив людину? Пасажири йшли пішки до вокзалу

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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В столиці потяг збив людину? Пасажири йшли пішки до вокзалу
Пасажири заявляють, що потяг збив людину
фото: скріншот з відео

Потяг зупинився неподалік Ірпінської набережної

У Києві потяг Київ–Чернівці несподівано зупинився поблизу Ірпінської набережної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Офіційної причини зупинки наразі не було оголошено, а «Укрзалізниця» тимчасово не прокоментувала ситуацію.

Як зазначають пасажири, можливою причиною зупинки стало те, що потяг збив людину. Офіційного підтвердження інциденту наразі немає.

Нагадаємо, цими вихідними, 5 та 6 квітня, на Дарницькому шляхопроводі демонтуватимуть балки прогонових будов. Відтак для безпеки пасажирів наземні станції метро від «Лісової» до станції «Дніпро» будуть зачинені.

Повідомляється, що поїзди метрополітену курсуватимуть між станціями «Академмістечко» і «Арсенальна» відповідно до графіка руху вихідного дня, режим роботи всіх інших станцій метро та пересадкових вузлів лишиться незмінний.

Натомість КП «Київпастранс» організує рух дублюючого наземного транспорту. Зокрема, автобуси № 1М з інтервалом руху до 10 хв курсуватимуть наступним чином:

  • у напрямку від станції метро «Лісова» до «Арсенальної» – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро «Арсенальна»;
  • у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізка між станціями метро «Дарниця» – «Чернігівська».

Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.

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Теги: Ірпінь потяг Київ

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