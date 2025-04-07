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Дівчина застрягла в дивані і провела дві години у металевій пастці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Дівчина застрягла в дивані і провела дві години у металевій пастці
Дівчина затиснула палець у металевій конструкції дивана і не могла вивільнити його самотужки
фото: Київська служба порятунку/Facebook

За дві години, поки дівчина намагалася самотужки врятуватися, палець встиг набрякнути і посиніти

Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» надали допомогу дівчині, яка застрягла у власному помешканні через підйомний механізм дивана. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську службу порятунку

Як повідомили в КАРС, виклик надійшов до оперативного чергового близько третьої години ночі 4 квітня. Дівчина затиснула палець у металевій конструкції дивана і не могла вивільнити його самотужки. Інцидент стався на проспекті Леся Курбаса, у Святошинському районі столиці.

На місце оперативно виїхали рятувальники першого аварійно-рятувального взводу. За допомогою спеціального інструмента вони розтиснули механізм та визволили палець дівчини, який за дві години встиг набрякнути і посиніти. 

До операції було залучено чотири рятувальники та одну одиницю техніки. 

У КАРС закликали киян бути уважними й обережними, особливо у побуті.

Нагадаємо, у Подільському районі Києва дворічний хлопчик випадково зачинився у квартирі на восьмому поверсі, поки його мати на хвилину відійшла до сусідки. Налякана жінка звернулася за допомогою до рятувальників, які оперативно прибули на місце події та успішно відчинили двері, заспокоївши малюка. 

Раніше фахівці Київської служби порятунку врятували життя немовляти, яке кілька днів перебувало в заблокованій квартирі. Інцидент стався в Дніпровському районі столиці. Небайдужі громадяни повідомили, із зачиненого помешкання на вулиці Азербайджанській уже кілька днів чути плач дитини.

Теги: Київ рятувальники поранення

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