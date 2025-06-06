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Нічний обстріл Києва: частина Лівого берега залишилась без світла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічний обстріл Києва: частина Лівого берега залишилась без світла
фото: ДТЕК

На Лівому березі залишились без світла 2,17 тисячі родин

Тисячі родин на Лівому березі Києва залишились без електропостачання внаслідок нічної атаки російських терористів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

Наразі на Лівому березі залишились без світла 2,17 тисячі родин.

«Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку», – додає ДТЕК.

Цієї ночі, 6 червня, Росія здійснила масовану атаки проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони. Постраждали троє осіб: двох госпіталізовано, ще одному надали допомогу на місці.

У Голосіївському районі виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. У Солом’янському районі загорілася багатоповерхівка, пошкоджено навчальний заклад. Рятувальники евакуювали трьох мешканців з охопленої вогнем квартири на 11-му поверсі. Також там загорівся ангар площею близько 500 кв. м.

У Шевченківському районі полум’ям охоплено нежитлову забудову, а в Дарницькому та Деснянському –виявлено уламки знищених дронів.

Також в українській столиці були пошкоджені об'єкти інфраструктури, колії метро та автозаправна станція (АЗС).

Наразі відомо відомо про: чотирьох загиблих та 20 постраждалих.

Теги: Київ обстріл Telegram

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