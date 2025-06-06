Нічний обстріл Києва: частина Лівого берега залишилась без світла
На Лівому березі залишились без світла 2,17 тисячі родин
Тисячі родин на Лівому березі Києва залишились без електропостачання внаслідок нічної атаки російських терористів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.
Наразі на Лівому березі залишились без світла 2,17 тисячі родин.
«Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку», – додає ДТЕК.
Цієї ночі, 6 червня, Росія здійснила масовану атаки проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони. Постраждали троє осіб: двох госпіталізовано, ще одному надали допомогу на місці.
У Голосіївському районі виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. У Солом’янському районі загорілася багатоповерхівка, пошкоджено навчальний заклад. Рятувальники евакуювали трьох мешканців з охопленої вогнем квартири на 11-му поверсі. Також там загорівся ангар площею близько 500 кв. м.
У Шевченківському районі полум’ям охоплено нежитлову забудову, а в Дарницькому та Деснянському –виявлено уламки знищених дронів.
Також в українській столиці були пошкоджені об'єкти інфраструктури, колії метро та автозаправна станція (АЗС).
Наразі відомо відомо про: чотирьох загиблих та 20 постраждалих.
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