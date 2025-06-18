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Сьогодні маршрут громадського транспорту в Києві зміниться: схеми

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Сьогодні маршрут громадського транспорту в Києві зміниться: схеми
Київ змінив рух громадського транспорту через розбиті дороги в результаті обстрілу
фото: Київпастранс

Рух транспорту по бульвару Вацлава Гавела та по вулиці Бориспільська перекрито

«Київпастранс» інформує про зміни в русі громадського транспорту у столмці, що діють сьогодні, 18 червня 2025 року, після масованої атаки російських окупантів, яка відбулася 17 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс». 

Зокрема, перекрито рух транспорту по бульв. Вацлава Гавела.

Рух трамваїв №15 – призупинено.

Рух автобусів №14Т організовано: до вул. Василенка.

Рух автобусів № 2 організовано: по вул. Шалімова- вул. Чумака- бульв. В. Гавела – далі за власною схемою.

Рух автобусів № 9 організовано: по вул. Каблукова- вул. Шалімова - вул. Чумака - вул. Радіщева – далі за власною схемою.

Рух автобусів № 115 відновлено за власною схемою. 

Перекрито рух транспорту по вул. Бориспільська.

Рух трамваїв №22 організовано : просп. Воскресенський - ст.м.«Бориспільська».

Рух автобусів №№51,63 організовано:

  • Ст.м.«Либідська» - вул. Привокзальна
  • Вул. Космонавта Поповича - вул. Привокзальна.
  • Ст .м. «Червоний хутір» - вул. Горбунова.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одна з ракет, яка влучила у житловий будинок на столичних Нивках, містила касетні боєприпаси.  

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Теги: Київ громадський транспорт

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