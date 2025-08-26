Частина Оболоні залишиться без води: де і коли будуть проводити планові роботи

Для зручності мешканців на час відсутності водопостачання будуть направлені автоцистерни з питною водою

У вівторок, 27 серпня, у зв’язку з проведенням планових робіт із 8:00 до 23:00 у частині Оболонського району буде тимчасово відсутнє водопостачання. Про це інформує «Главком» із посиланням на ПрАТ «АК «Київводоканал».

Йдеться про будинки за такими адресами:

вул. Оболонська набережна, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73;

просп. Володимира Івасюка, 2, 2-Д, 2-Г, 4, 4-А, 4-Б, 6, 6-А, 8, 8-А, 8-Б, 10, 10-А, 10-Б, 12, 12-А, 12-С.

Крім того, можливе пониження тиску води в будинках на просп. Володимира Івасюка, 12-Г, 12-Д, 12-Є, 12-Ж, 12-П, 14, 14-А, 14-Б, 14-Г, 16, 16-Б, 16-В, 18-А, 20, 20-А, 20-Б, 22, 24.

Як повідомляють у «Київводоканалі», для зручності мешканців на час відсутності водопостачання будуть направлені автоцистерни з питною водою на адреси:

просп. Володимира Івасюка, 4;

просп. Володимира Івасюка, 6;

просп. Володимира Івасюка, 8;

просп. Володимира Івасюка, 10;

просп. Володимира Івасюка, 12-А;

вул. Оболонська набережна, 49.

У «Київводоканалі» перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької області, зокрема в Донецьку та Макіївці, спостерігається криза з водопостачанням. Місцеві жителі повідомляють про практично повну відсутність очищеної води за доступними цінами, тоді як окупаційна влада погрожує «націоналізацією» точок продажу