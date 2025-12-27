Головна Київ Новини
Російський удар по Києву: пошкоджено одну з будівель Міносвіти

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Російський удар по Києву: пошкоджено одну з будівель Міносвіти
Попри наслідки російського обстрілу, відомство працює у штатному режимі
фото: Андрій Вітренко/Facebook

Серед працівників і відвідувачів міністерства ніхто не постраждав

У Києві внаслідок російської нічної атаки пошкоджень зазнала одна з адміністративних будівель Міністерства освіти і науки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заступника міністра освіти й науки Андрія Вітренка.

Серед працівників і відвідувачів міністерства ніхто не постраждав. Зараз на місці події працюють аварійно-рятувальні служби, які розбирають завали й ліквідовують наслідки влучання.

Російський удар по Києву: пошкоджено одну з будівель Міносвіти фото 1

Вітренко зазначив, що Міносвіти вживає усіх заходів для забезпечення безперервності виконання ключових функцій в умовах тимчасового обмеження доступу до пошкодженої будівлі.

Попри наслідки російського обстрілу, відомство працює у штатному режимі та продовжує виконувати завдання з підтримки освітнього процесу, розвитку науки й поглиблення міжнародної співпраці, додав Андрій Вітренко.

Російський удар по Києву: пошкоджено одну з будівель Міносвіти фото 2

Також через складну енергетичну ситуацію в столиці, спричинену черговою атакою на інфраструктуру, роботу київського метрополітену було частково змінено. Міська влада нагадує про роль підземки як безпекового об’єкта, зокрема, під час оголошення повітряної тривоги всі підземні станції переходять у режим роботи укриття.

Як відомо, зранку суботи, 27 грудня, у столиці та області ситуація в енергосистемі значно ускладнилася. Через черговий удар ворога по критичній інфраструктурі енергетики були змушені перейти до екстрених заходів.

Нагадаємо, сьогодні у Києві зафіксовано кілька серйозних пожеж, спричинених влучанням безпілотників у житлові будинки. Ситуація у Дарницькому районі залишається напруженою через загрозу розповсюдження вогню на соціальні об’єкти. Станом на 11:10 уже 28 постраждалих у столиці. 13 людей госпіталізували до медзакладів міста.

Теги: Андрій Вітренко освіта Київ

