Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві четверта тривога за день: що летить

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Києві четверта тривога за день: що летить
Причиною сигналу стала загроза застосування дронів
колаж: glavcom.ua

Влада закликає перебувати у безпечних місцях

У суботу вдень, 27 грудня, у Києві вчетверте оголосили повітряну тривогу. Попередньо, причиною сигналу стала загроза застосування дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

«Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», – ідеться у повідомленні о 15:39.

Паралельно моніторингові канали інформують, що причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.

Станом на 15:46 сигнал продовжує лунати у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, зранку суботи, 27 грудня, у столиці та області ситуація в енергосистемі значно ускладнилася. Через черговий удар ворога по критичній інфраструктурі енергетики були змушені перейти до екстрених заходів.

Нагадаємо, сьогодні у Києві зафіксовано кілька серйозних пожеж, спричинених влучанням безпілотників у житлові будинки. Ситуація у Дарницькому районі залишається напруженою через загрозу розповсюдження вогню на соціальні об’єкти. Станом на 11:10 уже 28 постраждалих у столиці. 13 людей госпіталізували до медзакладів міста.

Читайте також:

Теги: Київ укриття тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух в Оболонському районі Києва: подробиці від поліції
Вибух в Оболонському районі Києва: подробиці від поліції
28 листопада, 23:29
Спортсмену загрожує до восьми років позбавлення волі
У центрі Києва боєць ММА побив перехожого 
5 грудня, 16:54
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
У Києві 6-7 грудня відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
6 грудня, 07:00
Із 2 грудня відновлюють рух окремі рейси автобусного маршруту № 35
«Київпастранс» відновлює рух окремих рейсів автобуса № 35 (оновлена схема)
2 грудня, 08:06
Новий сучасний бюветний комплекс в Оболонському районі Києва
В Оболонському районі створено новий сучасний бюветний комплекс: адреса
17 грудня, 10:20
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 20 грудня 2025 року
19 грудня, 19:56
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи
Сьогодні, 01:46
Колапс на Дегтярівській: через ДТП рух трамваїв №14 та №15 було заблоковано
Колапс на Дегтярівській: через ДТП рух трамваїв №14 та №15 було заблоковано
Вчора, 08:44
Колесо огляду на Подолі у Києві було розміщено як тимчасовий об’єкт на новорічно-різдвяному ярмарку
Є загроза життю людей: прокуратура вимагає закрити Колесо огляду на Подолі
Вчора, 15:06

Новини

У Києві четверта тривога за день: що летить
У Києві четверта тривога за день: що летить
Через масштабну атаку частина Києва залишилася без води: що відомо на цей момент
Через масштабну атаку частина Києва залишилася без води: що відомо на цей момент
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
У Києві обмежено рух червоною лінією метро
У Києві обмежено рух червоною лінією метро
На Київщині введено екстрені відключення світла 27 грудня 2025 року
На Київщині введено екстрені відключення світла 27 грудня 2025 року

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua