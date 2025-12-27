У Києві четверта тривога за день: що летить

Влада закликає перебувати у безпечних місцях

У суботу вдень, 27 грудня, у Києві вчетверте оголосили повітряну тривогу. Попередньо, причиною сигналу стала загроза застосування дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

«Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», – ідеться у повідомленні о 15:39.

Паралельно моніторингові канали інформують, що причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.

Станом на 15:46 сигнал продовжує лунати у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, зранку суботи, 27 грудня, у столиці та області ситуація в енергосистемі значно ускладнилася. Через черговий удар ворога по критичній інфраструктурі енергетики були змушені перейти до екстрених заходів.

Нагадаємо, сьогодні у Києві зафіксовано кілька серйозних пожеж, спричинених влучанням безпілотників у житлові будинки. Ситуація у Дарницькому районі залишається напруженою через загрозу розповсюдження вогню на соціальні об’єкти. Станом на 11:10 уже 28 постраждалих у столиці. 13 людей госпіталізували до медзакладів міста.