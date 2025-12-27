Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій

Національний музей декоративного мистецтва України завершує показ виставки «Тендітна квітка Катерини Білокур»

Столиця готується до зустрічі 2026 року. Попри свята, культурне життя Києва не зупиняється: музеї пропонують виставки про «Щедрик» та ялинкові іграшки, театри запрошують на класичного «Лускунчика», а бібліотеки перетворюються на арттерапевтичні простори.

«Главком» підготував добірку найцікавіших заходів новорічного тижня, з 29 грудня – 4 січня.

Зміст

Музеї

до 18 січня – виставка «Різдвяний політ «Щедрика»;

до 24 січня – виставка «Київський оберіг»;

до 1 лютого – виставка «Київ через об’єктив»;

до 15 лютого – виставка «Українська ялинкова іграшка: від давнини до сьогодення»;

упродовж грудня – «Мій оберіг з війни/дому» – збір персональних історій у соцмережах музею; віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»; віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»; віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Піраміда: простір для співтворення

3 січня у Музеї історії міста Києва – відбудеться партисипативний артперформанс мисткині Альони Шибунової. Учасники заходу будуть створювати спільного Павука – одного із найдавніших оберегів у нашій культурі.

Подія відбуватиметься в межах виставки «Київський оберіг». Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією – посилання.

Коли: 3 січня 2026. 12:00–18:00 – процес співтворення. 18:00 – презентація спільної інсталяції

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7.

протягом місяця – виставка «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9». Екскурсія з кінопереглядом виставкою щодня від середи до неділі;

протягом місяця – виставка «ВІДОМІ/У КАДРІ/ВДОМА: Київ і Кияни на фото Миколи Озерова».

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

до 1 лютого – міжмузейний виставковий проєкт «Всесвіт Якова Гніздовського» до 110-річчя від дня народження митця.

до 31 грудня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 грудня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 4 січня – виставка «Зустрінемось біля метро» до 65-річчя Київського метрополітену.

до 1 лютого – виставка «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки».

до 18 січня – виставка «Легенди порцеляни»;

до 18 січня – виставка «Різдвяний Київ» із приватної колекції Марини Лук’янової.

до 31 грудня – віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Твори художниці з альбомів 1940-х рр. Із колекції НМДМУ;

до 4 січня – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;

до 4 січня – виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур». Твори народної художниці України Катерини Білокур із колекції НМДМУ. Віртуальний квест «Світ Катерини Білокур». До 125-річчя від дня народження;

до 4 січня – виставка «Параска Власенко. Симфонія кольору і орнаменту». Декоративний розпис із колекції НМДМУ. До 125-річчя від дня народження;

до 11 січня – святкові майстер-класи до новорічно-різдвяних свят для школярів (на замовлення);

до 15 січня – виставка «Авангард. Освіта. Межигірський керамічний технікум» у межах фестивалю AVANT-GARDE KYIV FEST 2025;

до 18 січня – виставка Петра Бойка «Мій Дім – Мій Хаос»;

до 1 лютого – виставка творів кераміки Леоніда Нагірняка «0,5 | НАВПІЛ».

до 25 січня – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації»;

до 1 лютого – виставка «У саду різдвянім».

Виставка «Мистецький родовід. Спадковість і новаторство»

26 грудня розпочався проєкт «Мистецький родовід. Спадковість і новаторство». На виставці демонструються роботи представників 35 відомих українських художніх родин: від класиків до сучасних митців з колекції музею.

Презентовані твори ілюструють процес взаємовпливу і взаємозбагачення в творчому спадку представників мистецьких династій: Аполлонов-Придувалова, Бабаки, Бабенцови-Ступаченко, Білики, Вайсберг-Сологубов, Вештак-Остроменська, Григорʼєви-Захарчук-Карунська, Гречаники, Журавлі, Красні-Ольхови-Лівшиць, Криволапи, Кружкови-Шкарапута, Подерв’янські, Попінови-Кохаль-Цариковська, Полтавці-Гуйда, Призанти, Рижих-Неледва, Синькевичі, Сиротенки-Вовки, Тартаковські, Тістол-Скугарєва, Толкачови-Болдиреви, Чичкани, Яблонська-Отрощенки-Атаян та інші.

154 твори живопису, графіки та скульптури із колекції музею дають певне уявлення про розвиток вітчизняного мистецтва з другої половини ХХ століття до сьогодення. В експозиції презентовано художнє зібрання, унікальне за розмаїттям мистецьких ідей та стильових уподобань, яке сформоване впродовж останніх десятиліть завдяки активній виставковій діяльності, а також плідній співпраці музею з українськими митцями.

Незважаючи на різницю поколінь, митців поєднує ідея належності до світового мистецтва, обстоювання непересічної індивідуальності у творчості та розуміння пластичної мови як вищої цінності в мистецтві.

Партнер проєкту: український бренд традиційного одягу «Катря».

Коли: з 26 грудня 2025 до 1 березня 2026 року. Музей приймає відвідувачів з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок. Каса працює до 17:20 (до 18:20 у вівторок).

Місце проведення: «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

3 січня – екскурсія виставкою «Африка: директ»;

3 січня – лекція «Оповідь про Трьох королів». Розповідає Маргарита Стафійчук;

4 січня – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ»;

4 січня – святкова програма «Три королі повертаються додому». Читання і майстерня з конструювання різдвяної зірки. У межах програми «Читай-портик», для дітей 5-9 років;

4 січня – концерт «Deep River: музика африканської пам’яті» у межах виставки «Африка: директ»;

до 11 січня – виставка «Африка: директ» – із середи до неділі;

щосуботи – оглядові екскурсії виставкою «Африка: директ»;

щонеділі – кураторські екскурсії виставкою «Африка: директ»;

щовихідних – екскурсія Музеєм Ханенків.

до 31 грудня – «Гетьманіана Старицького». Історико-літературний проєкт спільно з Музеєм Шереметьєвих;

до 19 січня – «Крим. Деколонізація». Мистецький проєкт кримсько-татарських митців;

до 19 січня – «Різдвяний шелест херувимів». Виставка Марії Кристопчук;

екскурсії та події на замовлення: «Welcome to Starytskyi House» – екскурсія англійською мовою; «Таємниці музичних інструментів» – квест для школярів.

продовження виставок: «100 років Мрії про Музей»; «Митець національного сумління й бунту»; виставки-відзначення до Дня пам’яті жертв голодоморів; «Дух Шевченка нас гартує»; «Пилип Орлик – шлях гетьмана».

до 5 січня – виставка «Авангардна Україна». Театральний авангард 1920-30-х років, представлений творами А.Петрицького, В. Мелера, Хвостенка-Хвостова.

Виставка Яни Власенко «Кольори душі».

У Музеї Марії Заньковецької (філія Музею театрального, музичного та кіномистецтва України) відбувається персональна виставка «Кольори душі» талановитої Київської художниці, членкиня НСХУ Яни Власенко.

Яна Власенко – членкиня НСХУ України. народний майстер. член національной секції IOV WORLD Ініціатор, та автор п'яти рекордів Реєстру України.

На виставці «Кольлори душі» буде представлено понад 35 робіт, виконаних в авторській техніці.

Коли: 27 грудня – 9 січня.

Місце проведення: вул. Велика Васильківська, 121

до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна. На платформі Google Arts&Culture;

до 15 лютого – виставковий проєкт «Авангард. Витоки»: Творчість Бойчукістів презентує виставку Української народної ікони «Намалюю матір на Божничку в хаті…» в межах Фестивалю «AVANT-GARDE KYIV FEST 2025», присвяченого 100-річчю Асоціації революційного мистецтва України.

до 10 червня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;

упродовж грудня – проведення майстер-класів: плетіння дідухів, зірок і різдвяних павуків із соломи, розпис різдвяних пряників «панянок» виготовлення та розпис різдвяних зірок малювання хатньої ікони на склі сукання різдвяної свічки з воску виготовлення вибійчаних різдвяних скатерок.

Виставка «Намалюю матір на божничку в хаті»

Творчість бойчукістів презентує виставку української народної ікони «Намалюю матір на божничку в хаті». Це друга експозиція у межах виставкового проєкту, що демонструє, як українське народне мистецтво стало живим коренем нових художніх течій наприкінці XIX – початку XX століть.

Виставка представляє понад п’ятдесят ікон з різних регіонів України, які дозволяють простежити стилістичні й змістові трансформації народного та церковного іконопису XVII–ХІХ століть, та репродукції робіт Тимофія Бойчука, Кирила Гвоздика, Антоніни Іванової, Сергія Колоса, Ярослави Музики, Софії Налепінської-Бойчук, Оксани Павленко, Євгена Сагайдачного, Олександра Саєнка, Мануїла Шехтмана, Івана Падалки, Василя Седляра, Мирона Левицького та інших художників-бойчукістів.

У програмі виставки заплановані тематичні події, деталі у наступних анонсах.

Виставковий проєкт реалізується в межах фестивалю AVANT-GARDE KYIV FEST 2025, присвяченого 100-річчю Асоціації революційного мистецтва України.

Коли: з 11 грудня по 15 лютого щотижня з середи до неділі (10:00-18:00)

Місце проведення: Музей Івана Гончара, вул. Лаврська, 19.

до 31 грудня – артпроєкт «Світ їх не впіймав», присвячений творчому доробку Івана Кавалерідзе та Григорія Сковороди;

до 31 грудня – «Сталь перемоги: Люди, що творять долю України». Із фондів Музею.

до 29 грудня – святкова майстерня.

29 грудня – Троянди й виноград «Різдвяна сповідь біля світла». Новорічна зустріч із молодими авторами, учасниками проєкту.

до 31 грудня – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії для шкільних груп.

до 31 грудня – всеукраїнська благодійна мистецька виставка «Арт – тил»;

до 31 грудня – стендова вулична виставка «Від Богдана до Івана»;

1–8 січня – всеукраїнська благодійна мистецька виставка «Арт – тил»;

1–11 січня – фотовиставка Максима Кобця «Квіти (не) можуть розмовляти: візуальний діалог емоцій»;

3 січня – пізнавальне заняття для дітей «Знайомство з гетьманом Пилипом Орликом»;

до 12 січня – фотовиставка Максима Кобця «Квіти (не) можуть розмовляти: візуальний діалог емоцій».

29 та 30 грудня – виставка «Цеглина за цеглиною – історія КПІ в цеглі»;

29 грудня – 2 січня – виставка «Джерело Світла»;

29 грудня – 2 січня – виставка «Наше Підґрунтя»;

29 грудня – 2 січня – виставка «Дива Новоріччя»;

29 грудня – 2 січня – благодійний захід.

Оглядові та тематичні екскурсії на запит.

Театри

30 грудня – вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?»;

31 грудня – вистава «Шепіт вбивці»;

1 січня – вистава «Сватання на Гончарівці»;

2 січня – вистава «Потрібні брехуни»;

2 січня – вистава «Острів любові»;

3 січня – вистава «Красуня і чудовисько»;

3 січня – вистава «Сватання на Гончарівці»;

3 січня – вистава «Момент»;

4 січня – вистава «Вона жила в Парижі»;

4 січня – вистава «Зілля».

Вистава «Вона жила в Парижі»

Отримавши квартиру у спадок, він знаходить у ній двох жінок. Отже, спокійне життя йому не світить – із сімейних шаф дістаються приховані роками скелети й відкривається така незручна правда...

Цей заповіт повністю перевернув його життя. Чи вдасться врешті-решт учасникам історії зберегти людяність та пробачити любов?

Вистава створена за п`єсою І. Горовіца «Моя літня пані».

Коли: 4 січня, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр,вул. Прорізна, 17.

Головна сцена:

1 січня – «Казки для Миколая», інтерактивна вистава;

3 січня – «Снігова Королева», музична подорож;

4 січня – «Новорічний гармидер», концертно-ігрове шоу.

Дитячий простір:

31 грудня – «Снігова квітка», новорічна казка.

3 січня – «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат», казка-пригода.

Вистава «Снігова королева»

Усе, на що ви дивитесь, може стати казкою, історія може народитись з усього, чого ви торкаєтесь» Г. К. Андерсен

Ця казка – не про лід і магію, а про те, як можна втратити серце і знову його знайти.

І якщо ви уважно придивитесь, то побачите в цій казці й себе. А може й когось, кого давно загубили в снігах…

Коли: 3 січня, 11:00 та 13:00.

Місце проведення: Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра: Головна сцена, вул. Миропільська,1 , метро «Чернігівська».

30 грудня, 3 січня – спільний проєкт Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша та Київського академічного театру «Колесо» – вистава «Надвечір’я з рок-н-ролом»;

3 та 4 січня – «Вечорниці»;

3 та 4 січня – «Мишоловка».

30, 31 грудня, 2–4 січня – балет на дві дії «Лускунчик Гофмана».

3, 4 січня – «Salida Cruzada – 8 кроків танго», романтична комедія.

29 грудня – вистава «Лампа Аладдіна»;

29 грудня – вистава «Летюча миша»;

30 грудня – вистава «Сімейка Аддамсів».

30 грудня – «Котигорошко». Казка;

30 грудня – «Ідеальна пара». Пікантна комедія;

2 січня – «Легенди Києва». Бувальщини;

3 січня – «Віддайте тіло». Гостра сатира;

3 січня – «Жіноча логіка». Комедія;

4 січня – «Котигорошко». Казка;

4 січня – «Дзвінок з минулого». Комедія;

4 січня – «Сімейний альбом / Album di Famiglia». Трагікомедія про вареники та 90-ті.

Бібліотеки

29 грудня – курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність» Смартфон для дорослих;

до 31 грудня – книжкова виставка «Новорічні традиції: магія святкування в українській культурі»;

щовівторка – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель» – мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин і ВПО займатися мистецтвом;

щосереди – бібліографічні огляди нових надходжень «Літературні новинки», курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;

щочетверга – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

щоп’ятниці – курси з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень» та розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено».

30 грудня – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;

29 грудня – 4 січня – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».

29 грудня – 4 січня – виставка ілюстрацій Олесі Варкач «Мої книжки», виставка живопису та графіки Лариси Пуханової і Вадима Жуковського «Життя тварин». Виставка ілюстрацій Лариси Пуханової «Казка forever» до книжки української письменниці Олени Чуйкової «Казка про зоопарк»

30 грудня – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

4 січня – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);

4 січня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

постійно діючі виставки – етнографічний простір вишивки та побуту; киргизький куточок «Кут ене босогосу»; кімната-музей Д.М.Гнатюка; виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»; виставка української порцеляни «Світ крихкої краси». Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

29 грудня – арттерапевтичний майстер-клас із психологинею Ксенією Мінаєвою;

29 грудня – 4 січня – колективна виставка живопису «Дивний сон». Кураторка а авторка ідеї – Елен Орро;

29 грудня – 4 січня – виставка картин Ольги Галагуз «Відтінки зими»;

29 грудня – 4 січня – виставка Юльці Кисіль «Роздуми у фото і текстах»;

2 січня – клуб «ПсиголоГ_і_Я»;

4 січня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом).

29 грудня – «Різдвяний концерт» хорового колективу «Березничанка»;

3 січня – голосні читання з циклу «Тихенько! Я слухаю» «Скандинавські історії – дітям».

29 грудня – мистецький захід «Різдвяні вечорниці».

до 30 грудня – «Різдво – це сезон розпалення добродушного вогню милосердя у мерці» В. Ірвінг. Калейдоскоп різдвяних історій.

до 31 грудня – книжково-ілюстративна виставка «Різдво в світовому мистецтві»;

1 січня – жіноче коло Тані Срібної;

до 15 січня – «Новорічний калейдоскоп» до Різдвяних і новорічних свят. Книжково-ілюстративна виставка-свято;

щопонеділка – перегляди фільмів мовою оригіналу;

щочетверга – арттерапевтичні зустрічі із психологом Юлією Фоміних;

щосуботи – English Speaking Club.

29 грудня – майстер-клас «Кізонька на Щедрий вечір».

Концерти

Ірина Білик. Новорічний вечір

31 грудня 2025 року у Freedom Hall відбудеться концерт Ірини Білик. На концерті лунатимуть пісні, на яких зросло не одне покоління. Це хіти, які стали частиною історії нашої країни.

Коли: 31 грудня, 19:00.

Місце проведення: Freedom Hall (Фрідом Хол), вул. Кирилівська, 134.

Хор Григорія Верьовки – Різдвяний концерт

Святковий концерт Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки відбудеться 4 січня. Потужне багатоголосся хору підсилить запальну народну музику у виконанні оркестру та підкреслить вишукану пластику танцювальної групи. Хор ім. Григорія Верьовки подарує глядачам різдвяний настрій та море задоволення.

Коли: 4 січня, 18:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Стендапи

Похмільний стендап

Похмільний стендап 1 січня –деальний концерт для тих, хто прокинувся з питанням: «А що було вчора?» та знає, як виглядає ранок після «та ще по одній».

1 січня коміки виходять на сцену в тому ж стані, що й глядачі – трохи пом’яті, максимально чесні й дуже смішні. Жарти про Новий рік, алкоголь, дивні тости, колишніх, родичів і життя після свят – без цензури та прикрас. Це не просто стендап, це групова терапія сміхом після новорічної ночі. Приходьте відсміяти 1 січня правильно.

Коли: 1 січня, 19:00.

Місце проведення: Komediant Kyiv, вул. Велика Житомирська, 16.

Підпільний Стендап

Underground Standup Club – легендарне місце, де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно.

У цей вечір виступатимуть:

Лана Чубаха. (Іноді) музична комікеса, самопроголошена інфлюенсерка,тіктокериня. Двічі переможниця «Розсміши коміка».

Свят Загайкевич. Засновник «Підпільного Стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути. Один із Королів Крінжу.

Антон Сенін. Випускник стендап школи І - ІІІ ступенів. У виступах практикує використання панчлайнів, полюбляє паузи. Більше особистої інформації на ютуб каналі «бла бла подкаст».

Єгор Шатайло. Ведучий радіо-стендап шоу «Гомін Аут» на радіо «Промінь». Сценарист проєкту «Телебачення Торонто».

Коли: 4 січня, 16:00.

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.