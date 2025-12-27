Головна Київ Новини
search button user button menu button

Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій
Проєкт «Серж Лифар. Моя Одіссея із Києва до Києва»
фото: Музей історії міста Києва

Національний музей декоративного мистецтва України завершує показ виставки «Тендітна квітка Катерини Білокур»

Столиця готується до зустрічі 2026 року. Попри свята, культурне життя Києва не зупиняється: музеї пропонують виставки про «Щедрик» та ялинкові іграшки, театри запрошують на класичного «Лускунчика», а бібліотеки перетворюються на арттерапевтичні простори.

«Главком» підготував добірку найцікавіших заходів новорічного тижня, з 29 грудня – 4 січня.

Зміст

Музеї

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

  • до 18 січня – виставка «Різдвяний політ «Щедрика»;
  • до 24 січня – виставка «Київський оберіг»;
  • до 1 лютого – виставка «Київ через об’єктив»;
  • до 15 лютого – виставка «Українська ялинкова іграшка: від давнини до сьогодення»;
  • упродовж грудня – «Мій оберіг з війни/дому» – збір персональних історій у соцмережах музею; віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»; віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»; віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Піраміда: простір для співтворення

Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій фото 1

3 січня у Музеї історії міста Києва – відбудеться партисипативний артперформанс мисткині Альони Шибунової. Учасники заходу будуть створювати спільного Павука – одного із найдавніших оберегів у нашій культурі.

Подія відбуватиметься в межах виставки «Київський оберіг». Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією – посилання.

Коли: 3 січня 2026. 12:00–18:00 – процес співтворення. 18:00 – презентація спільної інсталяції

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7.

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

  • протягом місяця – виставка «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9». Екскурсія з кінопереглядом виставкою щодня від середи до неділі;
  • протягом місяця – виставка «ВІДОМІ/У КАДРІ/ВДОМА: Київ і Кияни на фото Миколи Озерова».

Музей української діаспори:

  • до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
  • до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;
  • до 1 лютого – міжмузейний виставковий проєкт «Всесвіт Якова Гніздовського» до 110-річчя від дня народження митця.

Музей шістдесятництва:

  • до 31 грудня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
  • до 31 грудня – виставка «Українські обличчя зони»;
  • до 4 січня – виставка «Зустрінемось біля метро» до 65-річчя Київського метрополітену.

Музей окупації Києва:

  • до 1 лютого – виставка «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

  • до 18 січня – виставка «Легенди порцеляни»;
  • до 18 січня – виставка «Різдвяний Київ» із приватної колекції Марини Лук’янової. 

Національний музей декоративного мистецтва України:

  • до 31 грудня – віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Твори художниці з альбомів 1940-х рр. Із колекції НМДМУ;
  • до 4 січня – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;
  • до 4 січня – виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур». Твори народної художниці України Катерини Білокур із колекції НМДМУ. Віртуальний квест «Світ Катерини Білокур». До 125-річчя від дня народження;
  • до 4 січня – виставка «Параска Власенко. Симфонія кольору і орнаменту». Декоративний розпис із колекції НМДМУ. До 125-річчя від дня народження;
  • до 11 січня – святкові майстер-класи до новорічно-різдвяних свят для школярів (на замовлення);
  • до 15 січня – виставка «Авангард. Освіта. Межигірський керамічний технікум» у межах фестивалю AVANT-GARDE KYIV FEST 2025;
  • до 18 січня – виставка Петра Бойка «Мій Дім – Мій Хаос»;
  • до 1 лютого – виставка творів кераміки Леоніда Нагірняка «0,5 | НАВПІЛ».

Національний музей «Київська картинна галерея»:

  • до 25 січня – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації»;
  • до 1 лютого – виставка «У саду різдвянім». 

Виставка «Мистецький родовід. Спадковість і новаторство»

Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій фото 2

26 грудня розпочався проєкт «Мистецький родовід. Спадковість і новаторство». На виставці демонструються роботи представників 35 відомих українських художніх родин: від класиків до сучасних митців з колекції музею.

Презентовані твори ілюструють процес взаємовпливу і взаємозбагачення в творчому спадку представників мистецьких династій: Аполлонов-Придувалова, Бабаки, Бабенцови-Ступаченко, Білики, Вайсберг-Сологубов, Вештак-Остроменська, Григорʼєви-Захарчук-Карунська, Гречаники, Журавлі, Красні-Ольхови-Лівшиць, Криволапи, Кружкови-Шкарапута, Подерв’янські, Попінови-Кохаль-Цариковська, Полтавці-Гуйда, Призанти, Рижих-Неледва, Синькевичі, Сиротенки-Вовки, Тартаковські, Тістол-Скугарєва, Толкачови-Болдиреви, Чичкани, Яблонська-Отрощенки-Атаян та інші.

154 твори живопису, графіки та скульптури із колекції музею дають певне уявлення про розвиток вітчизняного мистецтва з другої половини ХХ століття до сьогодення. В експозиції презентовано художнє зібрання, унікальне за розмаїттям мистецьких ідей та стильових уподобань, яке сформоване впродовж останніх десятиліть завдяки активній виставковій діяльності, а також плідній співпраці музею з українськими митцями.

Незважаючи на різницю поколінь, митців поєднує ідея належності до світового мистецтва, обстоювання непересічної індивідуальності у творчості та розуміння пластичної мови як вищої цінності в мистецтві.
Партнер проєкту: український бренд традиційного одягу «Катря».

Коли: з 26 грудня 2025 до 1 березня 2026 року. Музей приймає відвідувачів з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок. Каса працює до 17:20 (до 18:20 у вівторок).

Місце проведення: «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

  • 3 січня – екскурсія виставкою «Африка: директ»;
  • 3 січня – лекція «Оповідь про Трьох королів». Розповідає Маргарита Стафійчук;
  • 4 січня – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ»;
  • 4 січня – святкова програма «Три королі повертаються додому». Читання і майстерня з конструювання різдвяної зірки. У межах програми «Читай-портик», для дітей 5-9 років;
  • 4 січня – концерт «Deep River: музика африканської пам’яті» у межах виставки «Африка: директ»;
  • до 11 січня – виставка «Африка: директ» – із середи до неділі; 
  • щосуботи – оглядові екскурсії виставкою «Африка: директ»;
  • щонеділі – кураторські екскурсії виставкою «Африка: директ»;
  • щовихідних – екскурсія Музеєм Ханенків.

Музей видатних діячів української культури:

  • до 31 грудня – «Гетьманіана Старицького». Історико-літературний проєкт спільно з Музеєм Шереметьєвих;
  • до 19 січня – «Крим. Деколонізація». Мистецький проєкт кримсько-татарських митців;
  • до 19 січня – «Різдвяний шелест херувимів». Виставка Марії Кристопчук;
  • екскурсії та події на замовлення: «Welcome to Starytskyi House» – екскурсія англійською мовою; «Таємниці музичних інструментів» – квест для школярів. 

Музей книги і друкарства України:

  • продовження виставок: «100 років Мрії про Музей»; «Митець національного сумління й бунту»; виставки-відзначення до Дня пам’яті жертв голодоморів; «Дух Шевченка нас гартує»; «Пилип Орлик – шлях гетьмана». 

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

  • до 5 січня – виставка «Авангардна Україна». Театральний авангард 1920-30-х років, представлений творами А.Петрицького, В. Мелера, Хвостенка-Хвостова.

Будинок-музей М. Заньковецької:

Виставка Яни Власенко «Кольори душі».

Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій фото 3

У Музеї Марії Заньковецької (філія Музею театрального, музичного та кіномистецтва України) відбувається персональна виставка «Кольори душі» талановитої Київської художниці, членкиня НСХУ Яни Власенко.

Яна Власенко – членкиня НСХУ України. народний майстер. член національной секції IOV WORLD Ініціатор, та автор п'яти рекордів Реєстру України. 

На виставці «Кольлори душі» буде представлено понад 35 робіт, виконаних в авторській техніці.

Коли: 27 грудня – 9 січня.

Місце проведення: вул. Велика Васильківська, 121 

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

  • до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна. На платформі Google Arts&Culture;
  • до 15 лютого – виставковий проєкт «Авангард. Витоки»: Творчість Бойчукістів презентує виставку Української народної ікони «Намалюю матір на Божничку в хаті…» в межах Фестивалю «AVANT-GARDE KYIV FEST 2025», присвяченого 100-річчю Асоціації революційного мистецтва України.
  • до 10 червня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;
  • упродовж грудня – проведення майстер-класів: плетіння дідухів,  зірок і різдвяних павуків із соломи, розпис різдвяних пряників «панянок» виготовлення та розпис різдвяних зірок малювання хатньої ікони на склі сукання різдвяної  свічки з воску виготовлення вибійчаних різдвяних скатерок. 

Виставка «Намалюю матір на божничку в хаті»

Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій фото 4

 Творчість бойчукістів презентує виставку української народної ікони «Намалюю матір на божничку в хаті». Це друга експозиція у межах виставкового проєкту, що демонструє, як українське народне мистецтво стало живим коренем нових художніх течій наприкінці XIX – початку XX століть.

Виставка представляє понад п’ятдесят ікон з різних регіонів України, які дозволяють простежити стилістичні й змістові трансформації народного та церковного іконопису XVII–ХІХ століть, та репродукції робіт Тимофія Бойчука, Кирила Гвоздика, Антоніни Іванової, Сергія Колоса, Ярослави Музики, Софії Налепінської-Бойчук, Оксани Павленко, Євгена Сагайдачного, Олександра Саєнка, Мануїла Шехтмана, Івана Падалки, Василя Седляра, Мирона Левицького та інших художників-бойчукістів.

У програмі виставки заплановані тематичні події, деталі у наступних анонсах.

Виставковий проєкт реалізується в межах фестивалю AVANT-GARDE KYIV FEST 2025, присвяченого 100-річчю Асоціації революційного мистецтва України.

Коли: з 11 грудня по 15 лютого щотижня з середи до неділі (10:00-18:00)

Місце проведення: Музей Івана Гончара, вул. Лаврська, 19.

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе:

  • до 31 грудня – артпроєкт «Світ їх не впіймав», присвячений творчому доробку Івана Кавалерідзе та Григорія Сковороди;
  • до 31 грудня – «Сталь перемоги: Люди, що творять долю України». Із фондів Музею.

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:

  • до 29 грудня – святкова майстерня.

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

  • 29 грудня – Троянди й виноград «Різдвяна сповідь біля світла». Новорічна зустріч із молодими авторами, учасниками проєкту.

Комунальний заклад ВО КМДА «Аптека-музей»:

  • до 31 грудня – оглядові екскурсії  музейною експозицією, екскурсії для шкільних груп.

Музей гетьманства:

  • до 31 грудня – всеукраїнська благодійна мистецька виставка «Арт – тил»;
  • до 31 грудня – стендова вулична виставка «Від Богдана до Івана»;
  • 1–8 січня – всеукраїнська благодійна мистецька виставка «Арт – тил»;
  • 1–11 січня – фотовиставка Максима Кобця «Квіти (не) можуть розмовляти: візуальний діалог емоцій»;
  • 3 січня – пізнавальне заняття для дітей «Знайомство з гетьманом Пилипом Орликом»;
  • до 12 січня – фотовиставка Максима Кобця «Квіти (не) можуть розмовляти: візуальний діалог емоцій».

Державний політехнічний музей імені Бориса Патона:

  • 29 та 30 грудня – виставка «Цеглина за цеглиною – історія КПІ в цеглі»;
  • 29 грудня – 2 січня – виставка «Джерело Світла»;
  • 29 грудня – 2 січня – виставка «Наше Підґрунтя»;
  • 29 грудня – 2 січня – виставка «Дива Новоріччя»;
  • 29 грудня – 2 січня – благодійний захід.
  • Оглядові та тематичні екскурсії на запит. 

Театри 

Молодий театр

  • 30 грудня – вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?»;
  • 31 грудня – вистава «Шепіт вбивці»;
  • 1 січня – вистава «Сватання на Гончарівці»;
  • 2 січня – вистава «Потрібні брехуни»;
  • 2 січня – вистава «Острів любові»;
  • 3 січня – вистава «Красуня і чудовисько»;
  • 3 січня – вистава «Сватання на Гончарівці»;
  • 3 січня – вистава «Момент»;
  • 4 січня – вистава «Вона жила в Парижі»;
  • 4 січня – вистава «Зілля».

Вистава «Вона жила в Парижі»

Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій фото 5

 Отримавши квартиру у спадок, він знаходить у ній двох жінок. Отже, спокійне життя йому не світить – із сімейних шаф дістаються приховані роками скелети й відкривається така незручна правда...

Цей заповіт повністю перевернув його життя. Чи вдасться врешті-решт учасникам історії зберегти людяність та пробачити любов?

Вистава створена за п`єсою І. Горовіца «Моя літня пані».

Коли: 4 січня, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр,вул. Прорізна, 17.

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

Головна сцена:

  • 1 січня – «Казки для Миколая», інтерактивна вистава;
  • 3 січня – «Снігова Королева», музична подорож;
  • 4 січня – «Новорічний гармидер», концертно-ігрове шоу.

Дитячий простір:

  • 31 грудня – «Снігова квітка», новорічна казка.
  • 3 січня – «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат», казка-пригода.

Вистава «Снігова королева»

Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій фото 6

Усе, на що ви дивитесь, може стати казкою, історія може народитись з усього, чого ви торкаєтесь» Г. К. Андерсен 

Ця казка – не про лід і магію, а про те, як можна втратити серце і знову його знайти. 

І якщо ви уважно придивитесь, то побачите в цій казці й себе. А може й когось, кого давно загубили в снігах…

Коли: 3 січня, 11:00 та 13:00.

Місце проведення: Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра: Головна сцена, вул. Миропільська,1 , метро «Чернігівська».

Київський академічний театр «Колесо»:

  • 30 грудня, 3 січня – спільний проєкт Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша та Київського академічного театру «Колесо» – вистава «Надвечір’я з рок-н-ролом»;
  • 3 та 4 січня – «Вечорниці»;
  • 3 та 4 січня – «Мишоловка».

Київська опера:

  • 30, 31 грудня, 2–4 січня – балет на дві дії «Лускунчик Гофмана».

«Київський академічний театр на Печерську»:

  • 3, 4 січня – «Salida Cruzada – 8 кроків танго», романтична комедія.

Національна оперета України: 

  • 29 грудня – вистава «Лампа Аладдіна»;
  • 29 грудня – вистава «Летюча миша»;
  • 30 грудня – вистава «Сімейка Аддамсів».

Театр драми і комедії на Лівому березі:

  • 30 грудня – «Котигорошко». Казка;
  • 30 грудня – «Ідеальна пара». Пікантна комедія;
  • 2 січня – «Легенди Києва». Бувальщини;
  • 3 січня –  «Віддайте тіло». Гостра сатира;
  • 3 січня – «Жіноча логіка». Комедія;
  • 4 січня – «Котигорошко». Казка;
  • 4 січня – «Дзвінок з минулого». Комедія;
  • 4 січня – «Сімейний альбом / Album di Famiglia». Трагікомедія про вареники та 90-ті.

Бібліотеки

Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

  • 29 грудня – курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність» Смартфон для дорослих;
  • до 31 грудня – книжкова виставка «Новорічні традиції: магія святкування в українській культурі»;
  • щовівторка – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель» – мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин і ВПО займатися мистецтвом;
  • щосереди – бібліографічні огляди нових надходжень «Літературні новинки», курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;
  • щочетверга – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;
  • щоп’ятниці – курси з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень» та розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено». 

Центральна районна бібліотека «Печерська»:

  • 30 грудня – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;
  • 29 грудня – 4 січня – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».

Бібліотека естетичного виховання:

  • 29 грудня – 4 січня – виставка ілюстрацій Олесі Варкач «Мої книжки», виставка живопису та графіки Лариси Пуханової і Вадима Жуковського «Життя тварин». Виставка ілюстрацій Лариси Пуханової «Казка forever» до книжки української письменниці Олени Чуйкової «Казка про зоопарк»

Бібліотека ім. Остапа Вишні:

  • 30 грудня – розмовний клуб української мови «Магія слова»;
  • 4 січня – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);
  • 4 січня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

Бібліотека «Світогляд»:

  • постійно діючі виставки – етнографічний простір вишивки та побуту; киргизький куточок «Кут ене босогосу»; кімната-музей Д.М.Гнатюка; виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»; виставка української порцеляни «Світ крихкої краси». Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

Центральна районна бібліотека ім. П.Г. Тичини:

  • 29 грудня – арттерапевтичний майстер-клас із психологинею Ксенією Мінаєвою;
  • 29 грудня – 4 січня – колективна виставка живопису «Дивний сон». Кураторка а авторка ідеї – Елен Орро;
  • 29 грудня – 4 січня – виставка картин Ольги Галагуз «Відтінки зими»;
  • 29 грудня – 4 січня – виставка Юльці Кисіль «Роздуми у фото і текстах»;
  • 2 січня – клуб «ПсиголоГ_і_Я»;
  • 4 січня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом).

Бібліотека ім. П. Усенка:

  • 29 грудня – «Різдвяний концерт» хорового колективу «Березничанка»;
  • 3 січня – голосні читання з циклу «Тихенько! Я слухаю» «Скандинавські історії – дітям».

Бібліотека на Воскресенці:

  • 29 грудня – мистецький захід «Різдвяні вечорниці».

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:

  • до 30 грудня – «Різдво – це сезон розпалення добродушного вогню милосердя у мерці» В. Ірвінг. Калейдоскоп різдвяних історій.
  • до 31 грудня – книжково-ілюстративна виставка «Різдво в світовому мистецтві»;
  • 1 січня – жіноче коло Тані Срібної;
  • до 15 січня – «Новорічний калейдоскоп» до Різдвяних і новорічних свят.  Книжково-ілюстративна виставка-свято;
  • щопонеділка – перегляди фільмів мовою оригіналу;
  • щочетверга – арттерапевтичні зустрічі із психологом Юлією Фоміних;
  • щосуботи – English Speaking Club.

Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей:

  • 29 грудня – майстер-клас «Кізонька на Щедрий вечір».

Концерти

Ірина Білик. Новорічний вечір

Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій фото 7

31 грудня 2025 року у Freedom Hall відбудеться концерт Ірини Білик. На концерті лунатимуть пісні, на яких зросло не одне покоління. Це хіти, які стали частиною історії нашої країни. 

Коли: 31 грудня, 19:00.

Місце проведення: Freedom Hall (Фрідом Хол), вул. Кирилівська, 134.

Хор Григорія Верьовки – Різдвяний концерт

Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій фото 8

Святковий концерт Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки відбудеться 4 січня. Потужне багатоголосся хору підсилить запальну народну музику у виконанні оркестру та підкреслить вишукану пластику танцювальної групи. Хор ім. Григорія Верьовки подарує глядачам різдвяний настрій та море задоволення. 

Коли: 4 січня, 18:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Стендапи

Похмільний стендап

Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій фото 9

Похмільний стендап 1 січня –деальний концерт для тих, хто прокинувся з питанням: «А що було вчора?» та знає, як виглядає ранок після «та ще по одній».

1 січня коміки виходять на сцену в тому ж стані, що й глядачі – трохи пом’яті, максимально чесні й дуже смішні. Жарти про Новий рік, алкоголь, дивні тости, колишніх, родичів і життя після свят – без цензури та прикрас. Це не просто стендап, це групова терапія сміхом після новорічної ночі. Приходьте відсміяти 1 січня правильно.

Коли: 1 січня, 19:00.

Місце проведення: Komediant Kyiv, вул. Велика Житомирська, 16.

Підпільний Стендап

Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій фото 10

Underground Standup Club – легендарне місце, де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно.

 У цей вечір виступатимуть:

  • Лана Чубаха. (Іноді) музична комікеса, самопроголошена інфлюенсерка,тіктокериня. Двічі переможниця «Розсміши коміка».
  • Свят Загайкевич. Засновник «Підпільного Стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути. Один із Королів Крінжу.
  • Антон Сенін. Випускник стендап школи І - ІІІ ступенів. У виступах практикує використання панчлайнів, полюбляє паузи. Більше особистої інформації на ютуб каналі «бла бла подкаст».
  • Єгор Шатайло. Ведучий радіо-стендап шоу «Гомін Аут» на радіо «Промінь». Сценарист проєкту «Телебачення Торонто».  

Коли: 4 січня, 16:00.

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.

Теги: музей казки виставка оперета кияни бібліотека балет концерт вистава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Катерина Кухар виклала фото свого сина у шкіряній куртці
Катерина Кухар похизувалася сином-красенем (фото)
1 грудня, 10:21
Павелецька пояснила свої емоційні танці в опері та відповіла тим, хто засудив її поведінку
Наречена Дмитра Кулеби пояснила свої танці в опері та різко відповіла хейтерам
10 грудня, 08:52
Макс Барських повертається в Київ. Чому концерт 13 грудня – особливий
Макс Барських повертається в Київ. Чому концерт 13 грудня – особливий
30 листопада, 11:08
6 грудня у Мухеї Ханенків відбудеться екскурсія виставкою «Африка: директ»
Куди сходити у Києві 1-7 грудня: дайджест культурних подій
29 листопада, 19:02
Відкриття виставки «Українська ялинкова іграшка: від давнини до сьогодення» у Музеї історії міста Києва
Куди сходити у Києві 8-14 грудня: дайджест культурних подій
6 грудня, 19:02
Степан Гіга перебуває у львівській лікарні в тяжкому стані
Степан Гіга у важкому стані? Команда артиста прокоментували його стан
8 грудня, 13:04
Проєкт «Серж Лифар. Моя Одіссея із Києва до Києва» приурочений до 120-ї річниці від дня народження митця
«Моя Одіссея із Києва до Києва»: у столиці відкрилася унікальна виставка до 120-річчя Сержа Лифаря
19 грудня, 17:17
Люди сплять на підлозі метро в очікування відбою тривоги
Жителі столиці провели ранок у метро через масований обстріл (фото)
23 грудня, 10:48
Виставка «Про Я. З життя української «еліти»
«Про Я»: Національний музей історії показав понад 250 предметів із Межигір'я (фото)
Вчора, 12:18

Новини

Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій
У Києві четверта за день тривога тривала понад дві години
У Києві четверта за день тривога тривала понад дві години
У Києві та області без світла понад пів мільйона споживачів – деталі
У Києві та області без світла понад пів мільйона споживачів – деталі
Російський удар по Києву: пошкоджено одну з будівель Міносвіти
Російський удар по Києву: пошкоджено одну з будівель Міносвіти
Через масштабну атаку частина Києва залишилася без води: що відомо на цей момент
Через масштабну атаку частина Києва залишилася без води: що відомо на цей момент
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua