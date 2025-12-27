Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій
Національний музей декоративного мистецтва України завершує показ виставки «Тендітна квітка Катерини Білокур»
Столиця готується до зустрічі 2026 року. Попри свята, культурне життя Києва не зупиняється: музеї пропонують виставки про «Щедрик» та ялинкові іграшки, театри запрошують на класичного «Лускунчика», а бібліотеки перетворюються на арттерапевтичні простори.
«Главком» підготував добірку найцікавіших заходів новорічного тижня, з 29 грудня – 4 січня.
Зміст
Музеї
Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:
- до 18 січня – виставка «Різдвяний політ «Щедрика»;
- до 24 січня – виставка «Київський оберіг»;
- до 1 лютого – виставка «Київ через об’єктив»;
- до 15 лютого – виставка «Українська ялинкова іграшка: від давнини до сьогодення»;
- упродовж грудня – «Мій оберіг з війни/дому» – збір персональних історій у соцмережах музею; віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»; віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»; віртуальна екскурсія «Ціна свободи».
Піраміда: простір для співтворення
3 січня у Музеї історії міста Києва – відбудеться партисипативний артперформанс мисткині Альони Шибунової. Учасники заходу будуть створювати спільного Павука – одного із найдавніших оберегів у нашій культурі.
Подія відбуватиметься в межах виставки «Київський оберіг». Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією – посилання.
Коли: 3 січня 2026. 12:00–18:00 – процес співтворення. 18:00 – презентація спільної інсталяції
Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7.
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:
- протягом місяця – виставка «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9». Екскурсія з кінопереглядом виставкою щодня від середи до неділі;
- протягом місяця – виставка «ВІДОМІ/У КАДРІ/ВДОМА: Київ і Кияни на фото Миколи Озерова».
Музей української діаспори:
- до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
- до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;
- до 1 лютого – міжмузейний виставковий проєкт «Всесвіт Якова Гніздовського» до 110-річчя від дня народження митця.
Музей шістдесятництва:
- до 31 грудня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
- до 31 грудня – виставка «Українські обличчя зони»;
- до 4 січня – виставка «Зустрінемось біля метро» до 65-річчя Київського метрополітену.
Музей окупації Києва:
- до 1 лютого – виставка «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки».
Музей «Садиба на Кудрявці»:
- до 18 січня – виставка «Легенди порцеляни»;
- до 18 січня – виставка «Різдвяний Київ» із приватної колекції Марини Лук’янової.
Національний музей декоративного мистецтва України:
- до 31 грудня – віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Твори художниці з альбомів 1940-х рр. Із колекції НМДМУ;
- до 4 січня – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;
- до 4 січня – виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур». Твори народної художниці України Катерини Білокур із колекції НМДМУ. Віртуальний квест «Світ Катерини Білокур». До 125-річчя від дня народження;
- до 4 січня – виставка «Параска Власенко. Симфонія кольору і орнаменту». Декоративний розпис із колекції НМДМУ. До 125-річчя від дня народження;
- до 11 січня – святкові майстер-класи до новорічно-різдвяних свят для школярів (на замовлення);
- до 15 січня – виставка «Авангард. Освіта. Межигірський керамічний технікум» у межах фестивалю AVANT-GARDE KYIV FEST 2025;
- до 18 січня – виставка Петра Бойка «Мій Дім – Мій Хаос»;
- до 1 лютого – виставка творів кераміки Леоніда Нагірняка «0,5 | НАВПІЛ».
Національний музей «Київська картинна галерея»:
- до 25 січня – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації»;
- до 1 лютого – виставка «У саду різдвянім».
Виставка «Мистецький родовід. Спадковість і новаторство»
26 грудня розпочався проєкт «Мистецький родовід. Спадковість і новаторство». На виставці демонструються роботи представників 35 відомих українських художніх родин: від класиків до сучасних митців з колекції музею.
Презентовані твори ілюструють процес взаємовпливу і взаємозбагачення в творчому спадку представників мистецьких династій: Аполлонов-Придувалова, Бабаки, Бабенцови-Ступаченко, Білики, Вайсберг-Сологубов, Вештак-Остроменська, Григорʼєви-Захарчук-Карунська, Гречаники, Журавлі, Красні-Ольхови-Лівшиць, Криволапи, Кружкови-Шкарапута, Подерв’янські, Попінови-Кохаль-Цариковська, Полтавці-Гуйда, Призанти, Рижих-Неледва, Синькевичі, Сиротенки-Вовки, Тартаковські, Тістол-Скугарєва, Толкачови-Болдиреви, Чичкани, Яблонська-Отрощенки-Атаян та інші.
154 твори живопису, графіки та скульптури із колекції музею дають певне уявлення про розвиток вітчизняного мистецтва з другої половини ХХ століття до сьогодення. В експозиції презентовано художнє зібрання, унікальне за розмаїттям мистецьких ідей та стильових уподобань, яке сформоване впродовж останніх десятиліть завдяки активній виставковій діяльності, а також плідній співпраці музею з українськими митцями.
Незважаючи на різницю поколінь, митців поєднує ідея належності до світового мистецтва, обстоювання непересічної індивідуальності у творчості та розуміння пластичної мови як вищої цінності в мистецтві.
Партнер проєкту: український бренд традиційного одягу «Катря».
Коли: з 26 грудня 2025 до 1 березня 2026 року. Музей приймає відвідувачів з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок. Каса працює до 17:20 (до 18:20 у вівторок).
Місце проведення: «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:
- 3 січня – екскурсія виставкою «Африка: директ»;
- 3 січня – лекція «Оповідь про Трьох королів». Розповідає Маргарита Стафійчук;
- 4 січня – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ»;
- 4 січня – святкова програма «Три королі повертаються додому». Читання і майстерня з конструювання різдвяної зірки. У межах програми «Читай-портик», для дітей 5-9 років;
- 4 січня – концерт «Deep River: музика африканської пам’яті» у межах виставки «Африка: директ»;
- до 11 січня – виставка «Африка: директ» – із середи до неділі;
- щосуботи – оглядові екскурсії виставкою «Африка: директ»;
- щонеділі – кураторські екскурсії виставкою «Африка: директ»;
- щовихідних – екскурсія Музеєм Ханенків.
Музей видатних діячів української культури:
- до 31 грудня – «Гетьманіана Старицького». Історико-літературний проєкт спільно з Музеєм Шереметьєвих;
- до 19 січня – «Крим. Деколонізація». Мистецький проєкт кримсько-татарських митців;
- до 19 січня – «Різдвяний шелест херувимів». Виставка Марії Кристопчук;
- екскурсії та події на замовлення: «Welcome to Starytskyi House» – екскурсія англійською мовою; «Таємниці музичних інструментів» – квест для школярів.
Музей книги і друкарства України:
- продовження виставок: «100 років Мрії про Музей»; «Митець національного сумління й бунту»; виставки-відзначення до Дня пам’яті жертв голодоморів; «Дух Шевченка нас гартує»; «Пилип Орлик – шлях гетьмана».
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:
- до 5 січня – виставка «Авангардна Україна». Театральний авангард 1920-30-х років, представлений творами А.Петрицького, В. Мелера, Хвостенка-Хвостова.
Будинок-музей М. Заньковецької:
Виставка Яни Власенко «Кольори душі».
У Музеї Марії Заньковецької (філія Музею театрального, музичного та кіномистецтва України) відбувається персональна виставка «Кольори душі» талановитої Київської художниці, членкиня НСХУ Яни Власенко.
Яна Власенко – членкиня НСХУ України. народний майстер. член національной секції IOV WORLD Ініціатор, та автор п'яти рекордів Реєстру України.
На виставці «Кольлори душі» буде представлено понад 35 робіт, виконаних в авторській техніці.
Коли: 27 грудня – 9 січня.
Місце проведення: вул. Велика Васильківська, 121
НЦНК «Музей Івана Гончара»:
- до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна. На платформі Google Arts&Culture;
- до 15 лютого – виставковий проєкт «Авангард. Витоки»: Творчість Бойчукістів презентує виставку Української народної ікони «Намалюю матір на Божничку в хаті…» в межах Фестивалю «AVANT-GARDE KYIV FEST 2025», присвяченого 100-річчю Асоціації революційного мистецтва України.
- до 10 червня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;
- упродовж грудня – проведення майстер-класів: плетіння дідухів, зірок і різдвяних павуків із соломи, розпис різдвяних пряників «панянок» виготовлення та розпис різдвяних зірок малювання хатньої ікони на склі сукання різдвяної свічки з воску виготовлення вибійчаних різдвяних скатерок.
Виставка «Намалюю матір на божничку в хаті»
Творчість бойчукістів презентує виставку української народної ікони «Намалюю матір на божничку в хаті». Це друга експозиція у межах виставкового проєкту, що демонструє, як українське народне мистецтво стало живим коренем нових художніх течій наприкінці XIX – початку XX століть.
Виставка представляє понад п’ятдесят ікон з різних регіонів України, які дозволяють простежити стилістичні й змістові трансформації народного та церковного іконопису XVII–ХІХ століть, та репродукції робіт Тимофія Бойчука, Кирила Гвоздика, Антоніни Іванової, Сергія Колоса, Ярослави Музики, Софії Налепінської-Бойчук, Оксани Павленко, Євгена Сагайдачного, Олександра Саєнка, Мануїла Шехтмана, Івана Падалки, Василя Седляра, Мирона Левицького та інших художників-бойчукістів.
У програмі виставки заплановані тематичні події, деталі у наступних анонсах.
Виставковий проєкт реалізується в межах фестивалю AVANT-GARDE KYIV FEST 2025, присвяченого 100-річчю Асоціації революційного мистецтва України.
Коли: з 11 грудня по 15 лютого щотижня з середи до неділі (10:00-18:00)
Місце проведення: Музей Івана Гончара, вул. Лаврська, 19.
Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе:
- до 31 грудня – артпроєкт «Світ їх не впіймав», присвячений творчому доробку Івана Кавалерідзе та Григорія Сковороди;
- до 31 грудня – «Сталь перемоги: Люди, що творять долю України». Із фондів Музею.
Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:
- до 29 грудня – святкова майстерня.
Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:
- 29 грудня – Троянди й виноград «Різдвяна сповідь біля світла». Новорічна зустріч із молодими авторами, учасниками проєкту.
Комунальний заклад ВО КМДА «Аптека-музей»:
- до 31 грудня – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії для шкільних груп.
Музей гетьманства:
- до 31 грудня – всеукраїнська благодійна мистецька виставка «Арт – тил»;
- до 31 грудня – стендова вулична виставка «Від Богдана до Івана»;
- 1–8 січня – всеукраїнська благодійна мистецька виставка «Арт – тил»;
- 1–11 січня – фотовиставка Максима Кобця «Квіти (не) можуть розмовляти: візуальний діалог емоцій»;
- 3 січня – пізнавальне заняття для дітей «Знайомство з гетьманом Пилипом Орликом»;
- до 12 січня – фотовиставка Максима Кобця «Квіти (не) можуть розмовляти: візуальний діалог емоцій».
Державний політехнічний музей імені Бориса Патона:
- 29 та 30 грудня – виставка «Цеглина за цеглиною – історія КПІ в цеглі»;
- 29 грудня – 2 січня – виставка «Джерело Світла»;
- 29 грудня – 2 січня – виставка «Наше Підґрунтя»;
- 29 грудня – 2 січня – виставка «Дива Новоріччя»;
- 29 грудня – 2 січня – благодійний захід.
- Оглядові та тематичні екскурсії на запит.
Театри
Молодий театр
- 30 грудня – вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?»;
- 31 грудня – вистава «Шепіт вбивці»;
- 1 січня – вистава «Сватання на Гончарівці»;
- 2 січня – вистава «Потрібні брехуни»;
- 2 січня – вистава «Острів любові»;
- 3 січня – вистава «Красуня і чудовисько»;
- 3 січня – вистава «Сватання на Гончарівці»;
- 3 січня – вистава «Момент»;
- 4 січня – вистава «Вона жила в Парижі»;
- 4 січня – вистава «Зілля».
Вистава «Вона жила в Парижі»
Отримавши квартиру у спадок, він знаходить у ній двох жінок. Отже, спокійне життя йому не світить – із сімейних шаф дістаються приховані роками скелети й відкривається така незручна правда...
Цей заповіт повністю перевернув його життя. Чи вдасться врешті-решт учасникам історії зберегти людяність та пробачити любов?
Вистава створена за п`єсою І. Горовіца «Моя літня пані».
Коли: 4 січня, 18:00.
Місце проведення: Молодий театр,вул. Прорізна, 17.
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:
Головна сцена:
- 1 січня – «Казки для Миколая», інтерактивна вистава;
- 3 січня – «Снігова Королева», музична подорож;
- 4 січня – «Новорічний гармидер», концертно-ігрове шоу.
Дитячий простір:
- 31 грудня – «Снігова квітка», новорічна казка.
- 3 січня – «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат», казка-пригода.
Вистава «Снігова королева»
Усе, на що ви дивитесь, може стати казкою, історія може народитись з усього, чого ви торкаєтесь» Г. К. Андерсен
Ця казка – не про лід і магію, а про те, як можна втратити серце і знову його знайти.
І якщо ви уважно придивитесь, то побачите в цій казці й себе. А може й когось, кого давно загубили в снігах…
Коли: 3 січня, 11:00 та 13:00.
Місце проведення: Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра: Головна сцена, вул. Миропільська,1 , метро «Чернігівська».
Київський академічний театр «Колесо»:
- 30 грудня, 3 січня – спільний проєкт Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша та Київського академічного театру «Колесо» – вистава «Надвечір’я з рок-н-ролом»;
- 3 та 4 січня – «Вечорниці»;
- 3 та 4 січня – «Мишоловка».
Київська опера:
- 30, 31 грудня, 2–4 січня – балет на дві дії «Лускунчик Гофмана».
«Київський академічний театр на Печерську»:
- 3, 4 січня – «Salida Cruzada – 8 кроків танго», романтична комедія.
Національна оперета України:
- 29 грудня – вистава «Лампа Аладдіна»;
- 29 грудня – вистава «Летюча миша»;
- 30 грудня – вистава «Сімейка Аддамсів».
Театр драми і комедії на Лівому березі:
- 30 грудня – «Котигорошко». Казка;
- 30 грудня – «Ідеальна пара». Пікантна комедія;
- 2 січня – «Легенди Києва». Бувальщини;
- 3 січня – «Віддайте тіло». Гостра сатира;
- 3 січня – «Жіноча логіка». Комедія;
- 4 січня – «Котигорошко». Казка;
- 4 січня – «Дзвінок з минулого». Комедія;
- 4 січня – «Сімейний альбом / Album di Famiglia». Трагікомедія про вареники та 90-ті.
Бібліотеки
Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:
- 29 грудня – курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність» Смартфон для дорослих;
- до 31 грудня – книжкова виставка «Новорічні традиції: магія святкування в українській культурі»;
- щовівторка – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель» – мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин і ВПО займатися мистецтвом;
- щосереди – бібліографічні огляди нових надходжень «Літературні новинки», курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;
- щочетверга – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;
- щоп’ятниці – курси з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень» та розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено».
Центральна районна бібліотека «Печерська»:
- 30 грудня – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;
- 29 грудня – 4 січня – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».
Бібліотека естетичного виховання:
- 29 грудня – 4 січня – виставка ілюстрацій Олесі Варкач «Мої книжки», виставка живопису та графіки Лариси Пуханової і Вадима Жуковського «Життя тварин». Виставка ілюстрацій Лариси Пуханової «Казка forever» до книжки української письменниці Олени Чуйкової «Казка про зоопарк»
Бібліотека ім. Остапа Вишні:
- 30 грудня – розмовний клуб української мови «Магія слова»;
- 4 січня – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);
- 4 січня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».
Бібліотека «Світогляд»:
- постійно діючі виставки – етнографічний простір вишивки та побуту; киргизький куточок «Кут ене босогосу»; кімната-музей Д.М.Гнатюка; виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»; виставка української порцеляни «Світ крихкої краси». Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.
Центральна районна бібліотека ім. П.Г. Тичини:
- 29 грудня – арттерапевтичний майстер-клас із психологинею Ксенією Мінаєвою;
- 29 грудня – 4 січня – колективна виставка живопису «Дивний сон». Кураторка а авторка ідеї – Елен Орро;
- 29 грудня – 4 січня – виставка картин Ольги Галагуз «Відтінки зими»;
- 29 грудня – 4 січня – виставка Юльці Кисіль «Роздуми у фото і текстах»;
- 2 січня – клуб «ПсиголоГ_і_Я»;
- 4 січня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом).
Бібліотека ім. П. Усенка:
- 29 грудня – «Різдвяний концерт» хорового колективу «Березничанка»;
- 3 січня – голосні читання з циклу «Тихенько! Я слухаю» «Скандинавські історії – дітям».
Бібліотека на Воскресенці:
- 29 грудня – мистецький захід «Різдвяні вечорниці».
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:
- до 30 грудня – «Різдво – це сезон розпалення добродушного вогню милосердя у мерці» В. Ірвінг. Калейдоскоп різдвяних історій.
- до 31 грудня – книжково-ілюстративна виставка «Різдво в світовому мистецтві»;
- 1 січня – жіноче коло Тані Срібної;
- до 15 січня – «Новорічний калейдоскоп» до Різдвяних і новорічних свят. Книжково-ілюстративна виставка-свято;
- щопонеділка – перегляди фільмів мовою оригіналу;
- щочетверга – арттерапевтичні зустрічі із психологом Юлією Фоміних;
- щосуботи – English Speaking Club.
Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей:
- 29 грудня – майстер-клас «Кізонька на Щедрий вечір».
Концерти
Ірина Білик. Новорічний вечір
31 грудня 2025 року у Freedom Hall відбудеться концерт Ірини Білик. На концерті лунатимуть пісні, на яких зросло не одне покоління. Це хіти, які стали частиною історії нашої країни.
Коли: 31 грудня, 19:00.
Місце проведення: Freedom Hall (Фрідом Хол), вул. Кирилівська, 134.
Хор Григорія Верьовки – Різдвяний концерт
Святковий концерт Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки відбудеться 4 січня. Потужне багатоголосся хору підсилить запальну народну музику у виконанні оркестру та підкреслить вишукану пластику танцювальної групи. Хор ім. Григорія Верьовки подарує глядачам різдвяний настрій та море задоволення.
Коли: 4 січня, 18:00
Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.
Стендапи
Похмільний стендап
Похмільний стендап 1 січня –деальний концерт для тих, хто прокинувся з питанням: «А що було вчора?» та знає, як виглядає ранок після «та ще по одній».
1 січня коміки виходять на сцену в тому ж стані, що й глядачі – трохи пом’яті, максимально чесні й дуже смішні. Жарти про Новий рік, алкоголь, дивні тости, колишніх, родичів і життя після свят – без цензури та прикрас. Це не просто стендап, це групова терапія сміхом після новорічної ночі. Приходьте відсміяти 1 січня правильно.
Коли: 1 січня, 19:00.
Місце проведення: Komediant Kyiv, вул. Велика Житомирська, 16.
Підпільний Стендап
Underground Standup Club – легендарне місце, де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно.
У цей вечір виступатимуть:
- Лана Чубаха. (Іноді) музична комікеса, самопроголошена інфлюенсерка,тіктокериня. Двічі переможниця «Розсміши коміка».
- Свят Загайкевич. Засновник «Підпільного Стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути. Один із Королів Крінжу.
- Антон Сенін. Випускник стендап школи І - ІІІ ступенів. У виступах практикує використання панчлайнів, полюбляє паузи. Більше особистої інформації на ютуб каналі «бла бла подкаст».
- Єгор Шатайло. Ведучий радіо-стендап шоу «Гомін Аут» на радіо «Промінь». Сценарист проєкту «Телебачення Торонто».
Коли: 4 січня, 16:00.
Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.
