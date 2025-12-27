Головна Київ Новини
Удар по енергетиці Києва: як довго триватимуть аварійні відключення

Надія Карбунар
Внаслідок російських обстрілів зазнали суттєвих пошкоджень підстанції та повітряні лінії електропередачі, а також окремі об’єкти генерації
У результаті терористичного удару російської армії пошкоджена низка ключових енергоб’єктів регіону

Щоб стабілізувати ситуацію зі світлом у Києві та області знадобиться щонайменше дві-три доби. Як інформує «Главком», про це повідомив член парламентського комітету з енергетики, народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ситуація в столичній агломерації надзвичайно складна, оскільки в результаті терористичного удару російської армії пошкоджена низка ключових енергоб’єктів регіону.

«Ворог атакував і генерацію, і підстанцію «Укренерго», і обленерго, і меншу генерацію, і великі наші станції — так, як Київська гідроелектростанція, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. І Дарницьку ТЕЦ, і Трипільську ТЕЦ також атакував ворог», – перелічив нардеп.

Сергій Нагорняк наголосив на труднощах аварійно-відновлювальних робіт, проводити які заважають постійні атаки ворога вже не на енергетичну інфраструктуру, а на ремонтні бригади, закликав з розумінням поставитися до роботи енергетиків.

«Ситуація непроста, для стабілізації ситуації в київській агломерації потрібно щонайменше декілька діб… Принаймні 2-3 доби потрібно буде для того, аби енергетики стабілізували ситуацію в місті Києві та в містах-супутниках столиці України», – спрогнозував він.

Раніше виконувач обов’язків міністра енергетики України Артем Некрасов повідомив, що після російської атаки 27 грудня у Києві та Київській області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів.

Внаслідок російських обстрілів зазнали суттєвих пошкоджень підстанції та повітряні лінії електропередачі, а також окремі об’єкти генерації. Через це у Києві та Київській області вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, під час масованої російської атаки на Київ у кількох районах пошкоджено будівлі: загорілися багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Внаслідок падіння уламків горіли автомобілі.

