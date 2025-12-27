У Києві та області без світла понад пів мільйона споживачів – деталі

Близько 500 тисяч родин залишаються без світла після масованої атаки на Київ

Енергетики роблять усе можливе, аби якомога швидше повернути світло та тепло в оселі українців

У Києві та Київській області 27 грудня знеструмлено понад 500 тисяч споживачів. Як інформує «Главком», про це повідомив виконувач обов’язків міністра енергетики України Артем Некрасов.

За його словами, внаслідок російських обстрілів зазнали суттєвих пошкоджень підстанції та повітряні лінії електропередачі, а також окремі об’єкти генерації. Через це у Києві та Київській області вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.

«Станом на 15:00 у Києві та Київській області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів. Також через російські атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені споживачі в інших регіонах», – повідомив виконувач обов’язків міністра.

Наприклад, на Чернігівщині без світла залишаються понад 22 тисячі абонентів.

Водночас, Некрасов запевнив, що об’єднана енергосистема України залишається цілісною та продовжує працювати. Для балансування енергосистеми використовується імпорт електрики та застосовується обмеження споживання.

«Енергетики роблять усе можливе, аби якомога швидше повернути світло та тепло в оселі українців. На жаль, відновлювальним роботам заважають постійні повітряні тривоги», – додав він.

«Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів. В першу чергу намагаємось заживити транспортну та водоканальну інфраструктуру. Велика подяка за терпіння та розуміння», – повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, у суботу зранку, 27 грудня, ситуація в енергосистемі Київської області різко ускладнилася. За розпорядженням НЕК «Укренерго», у регіоні запроваджено екстрені відключення електроенергії. Це стало наслідком масованого удару РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури, який тривав протягом усієї ночі.

Також через складну енергетичну ситуацію в столиці, спричинену черговою атакою на інфраструктуру, роботу київського метрополітену було частково змінено. Міська влада нагадує про роль підземки як безпекового об’єкта, зокрема, під час оголошення повітряної тривоги всі підземні станції переходять у режим роботи укриття.

Як відомо, зранку суботи, 27 грудня, у столиці та області ситуація в енергосистемі значно ускладнилася. Через черговий удар ворога по критичній інфраструктурі енергетики були змушені перейти до екстрених заходів.

Крім того, сьогодні у Києві зафіксовано кілька серйозних пожеж, спричинених влучанням безпілотників у житлові будинки. Ситуація у Дарницькому районі залишається напруженою через загрозу розповсюдження вогню на соціальні об’єкти. Станом на 11:10 уже 28 постраждалих у столиці. 13 людей госпіталізували до медзакладів міста.