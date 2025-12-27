Через масштабну атаку частина Києва залишилася без води: що відомо на цей момент

О 14.50 тиск в мережах міста було відновлено

У зв’язку з атакою ворога та посадкою напруги відбулося тимчасове пониження тиску у водопровідній мережі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київводоканал».

Через знеструмлення частини об’єктів і відсутність подачі води зафіксовано зниження тиску у Солом’янському, Шевченківському, Печерському районах та Лівобережній частині міста.

У другій половині дня ситуацію вдалося стабілізувати. Як повідомили комунальники, о 14.50 тиск в мережах міста було відновлено.

Також через складну енергетичну ситуацію в столиці, спричинену черговою атакою на інфраструктуру, роботу київського метрополітену було частково змінено. Міська влада нагадує про роль підземки як безпекового об’єкта, зокрема, під час оголошення повітряної тривоги всі підземні станції переходять у режим роботи укриття.

Як відомо, зранку суботи, 27 грудня, у столиці та області ситуація в енергосистемі значно ускладнилася. Через черговий удар ворога по критичній інфраструктурі енергетики були змушені перейти до екстрених заходів.

Нагадаємо, сьогодні у Києві зафіксовано кілька серйозних пожеж, спричинених влучанням безпілотників у житлові будинки. Ситуація у Дарницькому районі залишається напруженою через загрозу розповсюдження вогню на соціальні об’єкти. Станом на 11:10 уже 28 постраждалих у столиці. 13 людей госпіталізували до медзакладів міста.