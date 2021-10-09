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    60 років побратимства: Кличко відкрив Дні Києва у Лейпцигу (фото)

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    Цьогоріч столиця та Лейпциг святкують 60-ту річницю підписання Угоди про побратимство - 60 років побратимства: Кличко відкрив Дні Києва у Лейпцигу (фото)
    Цьогоріч столиця та Лейпциг святкують 60-ту річницю підписання Угоди про побратимство
    Фото: Віталій Кличко/Facebook

    Дні Києва у Лейпцигу відкрили фотовиставкою про повсякденне життя української столиці

    У суботу, 9 жовтня, мер Києва Віталій Кличко разом з мером Лейпцига Буркхардом Юнгом відкрили Дні Києва в Лейпцигу. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фотознімки з події.

    Мер Києва нагадав, цьогоріч столиця та Лейпциг святкують 60-ту річницю підписання Угоди про побратимство.

    «Дні Києва відкрили фотовиставкою про повсякденне життя української столиці. На неї прийшло і багато українців, що мешкають в Лейпцигу», - написав Кличко.

    Також Віталій Кличко виступить з промовою про демократію з нагоди річниці початку мирної революції 1989 року в НДР.

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    60 років побратимства: Кличко відкрив Дні Києва у Лейпцигу (фото)
    60 років побратимства: Кличко відкрив Дні Києва у Лейпцигу (фото)
    Фото: Віталій Кличко/Facebook

    Нагадаємо, процес встановлення побратимських зв’язків між містами був започаткований Всесвітньою федерацією споріднених міст, яка була створена у квітні 1957 року за ініціативи колишніх учасників французького Руху опору. Київ приєднався до руху споріднених міст у 1961 році. Першими побратимами української столиці стали польське місто Краків і фінське Тампере. Наступного року до них приєднався німецький Лейпциг.

    Київ має підписані документи про споріднення, дружбу, співробітництво, партнерство з 56 містами світу. Меморандум про порозуміння та розвиток співробітництва між містом Києвом та містом Гуанчжоу підписали 02.09.2020.

    Зазначимо, Дні Лейпцигу в українській столиці відзначатимуть наприкінці травня 2022 року.

    До слова, у 2022 році виповнюється 25 років з дати встановлення побратимських відносин між Києвом та Мехіко .

    Теги: Віталій Кличко
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    60 років побратимства: Кличко відкрив Дні Києва у Лейпцигу (фото)