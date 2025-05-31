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Мер Харкова повідомив про наслідки ворожого обстрілу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Мер Харкова повідомив про наслідки ворожого обстрілу
Дрони атакували Харків
фото з відкритих джерел

На місці влучань працюють профільні служби

Цієї ночі Харків вчергове опинився під ударом ворожих дронів. Ворог атакував два райони міста. Про наслідки ворожої атаки розповів мер Харкова Ігор Терехов, інформує «Главком».

Вибухи у Харкові прогриміла о 03:01, згодом Терехов повідомив, що Росія вдарила по Київському та Шевченківському районах міста. У Київському районі під ударом опинилось виробниче підприємство.

У Київському районі внаслідок удару постраждала одна людина, там у кількох будинках вибиті вікна. За словами мера, у Шевченківському районі ворог вдарив по СТО. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення та кілька автівок.

На місцях влучань виникли пожежі. Всього зафіксовано вісім «прильотів» по місту – два у Шевченківському районі і шість у Київському.

На місці влучань працюють профільні служби.

До слова, цієї ночі повітряна тривога накрила Україну. Росія запустила ударні безпілотники. На Харківщині, Вінниччині та Чернігівщині прогриміли вибухи. Українські протиповітряники збивають ворожі цілі.

Нагадаємо, цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по Сумській області. 

За повідомленням ОВА, удар прийшовся по території Недригайлівської громади, що на Сумщині. Як зазначили в обласній військовій адміністрації, є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення внаслідок обстрілу.

Повідомляється, що щонайменше одна людина постраждала. Їй надали медичну допомогу на місці.

Варто зазначити, у ніч на 30 травня ворог запустив ударні дрони по Харкову. Згодом інформацію про вибухи та атаку російських дронів підтвердив мер Харкова Ігор Терехов. 

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що масований удар дронів у Харкові прийшовся по одному з комунальних підприємств, що розташований у Слобідському районі.

Згодом стало відомо, що в Слобідському районі Харкова внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждала 61-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу.

За словами Терехова, це працівниця КП, що під час атаки дронів знаходилася на території підприємства.

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Теги: Харків Ігор Терехов обстріл

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