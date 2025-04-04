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Абсолютна більшість німців боїться нападу Росії: опитування

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Абсолютна більшість німців боїться нападу Росії: опитування
Дві третини німців занепокоєні, що Росія може напасти на інші держави Європи
фото ілюстративне

Німці вважають, що НАТО не може розраховувати на захист США

Переважна більшість німців побоюється, що Росія може напасти на держави Європи. Про це свідчать результати щомісячного соціологічного опитування Deutschlandtrend, проведеного інститутом infratest dimap на замовлення громадсько-правового телеканалу ARD і газети Die Welt. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Дві третини німців занепокоєні, що Росія може напасти на інші держави Європи. А майже вісім із десяти опитаних побоюються, що партнери по НАТО нині не можуть розраховувати на захист США.

Семеро з десяти побоюються шкоди для німецької економіки внаслідок «торговельної війни» США.

Приблизно стільки ж закликають підвищити мита на імпорт американської продукції у відповідь президенту США Дональду Трампу.

Також ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц втрачає популярність. На тлі продовження переговорів про формування урядової коаліції ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) продовжує втрачати популярність. Його діяльність позитивно оцінює лише кожен четвертий респондент – 25%, що на 5% менше, ніж у попередньому опитуванні.

Опитування проводили 31 березня – 2 квітня серед 1334 громадян, наділених у Німеччині виборчим правом.

Як відомо, за даними британського аналітичного центру, Росія значно успішніше нарощувала виробництво озброєнь, ніж Європа. Про це йдеться в доповіді Лондонського королівського інституту об'єднаних служб (Rusi) . Автори попереджають, що це велика проблема не лише для України.

«Збереження лідерства Росії в оборонному виробництві становить стратегічну загрозу для НАТО та надійності його традиційних засобів стримування», – йдеться у звіті.

Причинами відставання автори називають відсутність координації, занадто низьку увагу до масового виробництва замість високорозвинених систем озброєння, бюрократичні перешкоди та недостатній доступ до інфраструктури тестування.

Нагадаємо, Міністр економіки Німеччини Роберт Габек показав проєкт заходів у відповідь на нові американські мита. Він наголосив, що Євросоюз має виступити єдиним фронтом, укладати нові торговельні альянси, зокрема із Канадою та Мексикою, та  зміцнювати внутрішній ринок.

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Теги: росія соцопитування Німеччина

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