Нацгвардія розповіла, для чого російські війська використовують перемир’я

Під час так званого великоднього перемир'я росіяни не застосовували артилерію, але активно використовували БПЛА

Окупанти під час «великоднього перемир'я» готуються до штурмів

Російські війська використовують «великоднє перемир'я», оголошене кремлівським диктатором Володимиром Путіним, щоб накопичити сили на Харківському напрямку. Як інформує «Главком», про це пресслужба 13-ї бригади Нацгвардії України «Хартія» повідомила «Суспільному».

Уточнюється, що ворог збирається скористатися «паузою», щоб відновити активні штурми на цьому напрямку.

«Противник активно використовує так зване великоднє перемир'я для накопичення свого особового складу. Існує дуже висока ймовірність того, що він планує використати цей привід для відновлення активних штурмових дій», – пояснили в «Хартії».

За словами військових, під час так званого великоднього перемир'я росіяни не застосовували артилерію, але активно використовували БПЛА для атак на позиції Сил оборони. У відповідь українські військові ведуть виключно дзеркальний вогонь.

«Водночас наші підрозділи проводять виключно оборонну операцію – ми реагуємо лише на атаки та штурмові дії противника задля збереження життя і здоров’я наших військових, а також утримання займаних рубежів оборони», – підсумували в «Хартії».

Напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що наказав «зупинити всі бойові дії» з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Водночас він додав, що війська РФ «мають бути готові відбивати можливі порушення перемир’я та провокації».

Президент України Володимир Зеленський спершу назвав заяву про «великоднє перемирʼя» «черговою спробою Путіна пограти з життями людей». Однак згодом казав, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів». Також він пропонував продовжити «великоднє перемирʼя» на 30 днів, якщо тиша справді запанує.

BBC з посиланням на українського офіцера писало, що низка українських підрозділів отримали наказ припинити вогонь по російських позиціях через кілька хвилин після початку «великоднього перемир'я».

Попри заяви з російського боку про нібито дотримання перемир’я, українські військові доповідали президентові Зеленському про відсутність припинення штурмових дій та обстрілів.