Чи була Кіра Муратова українською режисеркою? Нова сварка у мережі

Український мовознавець Юрій Шевчук: «Треба мати велику уяву, щоб знайти в її фільмах щось українське»

Кінотовариство при центрі Лінкольна оголосило програму весняного сезону. Серед головних подій – ретроспектива фільмів кінорежисерки та акторки Кіри Муратової під назвою Сценографія хаосу». З цього приводу у мережі здійнялася хвиля обговорень й критики, «бо не всі поділяють думку, що Кіра Муратова є саме українською діячкою. Про це повідомляє «Главком».

Інформацію про оголошення кінотовариством програми ретроспективи Кіри Муратової поширив один із кураторів програми, колишній гендиректор Національного центру Іван Козленко на своїй сторінці у Facebook.

До програми ввійдуть 16 фільмів, в яких Муратова виступала як режисеркою, так і акторкою, починаючи від першого повнометражного її фільму «Наш чесний хліб» (1964), створеного разом з першим чоловіком. Козленко повідомляє, що показ цього фільму буде присвячено пам'яті Олександра Муратова, який пішов із життя 14 квітня.

Також Козленко заявив, що в рамках ретроспективи відбудуться світові прем'єри реставрованих версій фільмів Муратової «Астенічний синдром», «Серед сірого каміння» та «Настроювач», створені The Criterion Collection, що доповнять раніше виконані ними реставрації «Коротких зустрічей» та «Довгих проводів». Він додає, що Довженко-Центр готує нові скани «Трьох історій» та «Мелодії для катеринки».

Водночас він критикує українське Держкіно за те, що воно не погодило показ деяких фільмів Муратової через те, що в них знімалися російські актори, внесені до українського чорного списку.

«Вони, слід гадати, несуть загрозу американській національній безпеці. Якби не Criterion, який забезпечив права та копії половини фільмів програми, та Олег Кохан, який надав права на чотири фільми, в ретроспективі української режисерки залишилося б не більше п'яти фільмів. Це той випадок, коли можна подякувати богові, що кінематограф Кіри Муратової належить всьому світу, а не українським бюрократам», – написав Іван Козленко у своєму пості.

Також до програми не увійде фільм Кіри Муратової «Пізнаючи білий світ» – одна з найважливіших і найулюбленіших робіт у фільмографії діячки за словами кураторка проєкту. А також фільм «Захоплення», тому що обидва – російського виробництва.

Фото: скриншот Facebook сторінки Івана Козленка

Яка була реакція українців?

Український мовознавець, журналіст та кандидат філологічних наук Юрій Шевчук прокоментував пост Івана Козленка у своєму Facebook.

«Російський світ наступає на фронті культури. Кінотовариство при центрі Линкольна у Нью-Йорку оголосило ретроспективу «української режисерки» Кіри Муратової. Цікаво, що її представляють чомусь як українську кінорежисерку. Це постправда, яку поширюють в Україні, а тепер у світі всупереч самобаченню самої Муратової. У далекому 2005 р. у телефонній розмові зі мною з нагоди її першої ретроспективи в тому Линкольн-центрі Муратова з відкритим презирством запитала в мене, почувши, що я директор Українського кіноклубу Колумбійського університету: «А что собственно может интересовать в моїх фільмах укра́инский киноклуб, весь все мои фильмы на русском?», – написав він.

Також додав, що люди мають мати велику уяву, щоб знайти у її фільмах українськість. До того ж заявив, що варто назвати було програму «Кіра Муратова, режисерка, що прожила все життя в країні, якої не помітила».

«Муратова безперечно талановита. Українцям вона насамперед цікава як приклад пихатої російської імперщиці, людини, що не приховувала презирства до України. Якщо в її фільмах і виринають маргінальні українські персонажі, то це незмінно юродиві, кримінально божевільні чи ще якісь деґрадати і деґенерати, що викликають відразу», – відмітив мовознавець.

Він порівняв її з іншими фільмарями, які русифікували все навколо себе.

Фото: скриншот Facebook сторінки Юрія Шевчука

У коментарях до мовознавця Іван Козленко дуже різко відповів на критику у свій бік.

«Господи, Юра, що ти верзеш! Соромно читати цю маячню, й прикро спостерігати за твоїм остаточним перетворенням на того «маргінального українського персонажа», які населяють фільми Муратової в твоїх фантазмах», – написав він.

Фото: скриншот коментарів під постом Юрія Шевчука

Люди у коментарях також розділилися з приводу оцінки Юрія Шевчука. Одна половина підтримувала Юрія та критикувало «недалекоглядність» Івана Козленка, інші ж навпаки – писали, щоб «пан Шевчук не принижував себе».

Фото: скриншот коментарів із соцмереж

Фото: скриншот коментарів із соцмереж

Кіра Муратова (до шлюбу Короткова), народжена 5 листопада 1934 року в Сороках, Румунське королівство, та померла 6 червня 2018 року в Одесі, Україна, була видатною радянською й українською акторкою, сценаристкою та режисеркою румунсько-єврейського походження. Її творчість, хоча й часто піддавалася цензурі в Радянському Союзі, відзначилася як одна з найяскравіших у радянському кінематографі. З початку 1960-х років Муратова створила неабияку кар’єру у світі кіно. Серед найзначніших її творів радянського періоду — картини «Зміна долі» (1987) та «Астенічний синдром» (1989). У пострадянський час фільм «Настроювач» (2004) став справжньою сенсацією на міжнародних кінофестивалях. Її роботи неодноразово входили до списків 100 найкращих українських фільмів. Кіра Муратова отримала низку престижних нагород. У 1997 році вона стала академіком Національної академії мистецтв України. Їй також було присвоєно звання Народної артистки Української РСР (1990) і вручено Національну премію України імені Тараса Шевченка (1993), а також Державну премію імені Олександра Довженка (2002).

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