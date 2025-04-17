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Окупанти на півдні України змінили тактику та пішли в штурм: подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти на півдні України змінили тактику та пішли в штурм: подробиці
Сили оборони відбили штурм противника
фото: скриншот з відео

У бою взяли участь не менш 320 російських штурмовиків, 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки

На півдні України росіяни змінили тактику. Вони замість малих груп почали використовувати великі штурмовими підрозділи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили оборони Півдня.

У бою взяли участь не менш 320 російських штурмовиків, 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки та близько десятка багів. Також росіяни залучили штурмові групи від кількох полків 58 загальновійськової армії південного військового округу.

Штурм стався біля населених пунктів П'ятихатки, Степове, Лобкове, Мала Токмачка та Малі Щербаки в Запорізькій області.

Сили оборони Півдня оприлюднили відео бою, та зауважили, що перше ураження російської бойової техніки відбулося за 8 км до лінії зіткнення. Бій тривав понад дві з половиною години, українські сили завдавали вогневого ураження по штурмовиках.

«Втрати противника: знищено 29 одиниць бойової техніки, 140 чоловіків особового складу, пошкоджено три танки. Результат: противник успіху не мав, жодної позиції Сили оборони України не втратили», – йдеться у повідомленні.

Раніше аеророзвідники бригади «Спартан» зафіксували на Покровському напрямку, як російський окупант йшов на штурм на милицях. Військові вказують, що це черговий доказ того, що ворог не шкодує свій особовий склад.

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Теги: війна окупанти фронт

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