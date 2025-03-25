Боєць MMA та колишній «азовець» готував теракт біля ТЦК у Кривому Розі, – ЗМІ

Співробітники СБУ завчасно викрили російського агента та затримали його

У Кривому Розі СБУ затримала 26-річного мешканця Львівщини, який готував теракт поблизу місцевого ТЦК. Як повідомляє «Главком», за даними джерел lviv.media, йдеться про 26-річного бійця MMA з Шептицького – Валентина Підковича.

За даними СБУ, чоловік мав залишити саморобну вибухівку біля КПП і росіяни збирались підірвати її разом з агентом. До того ж затриманий доукомплектував вибухівку додатковими елементами – болтами, арматурою, і приєднав телефон для дистанційної активації.

«Фігурант провів дорозвідку поблизу потенційної цілі, де мав закласти вибуховий пристрій, замаскований під вогнегасник у рюкзаку. Весь цей час російська спецслужба відстежувала маршрут руху свого агента через віддалений доступ до камери його мобільного телефону», – йдеться в повідомленні СБУ.

Співробітники СБУ завчасно викрили російського агента та затримали його, коли він готувався до закладки СВП. Наразі слідчі 26-річному мешканцю Львівщини повідомили про підозру за статтею про готування до вчинення терористичного акту. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Зазначається, що Валентин Підкович був бійцем «Азову». Також він колишній учасник Народного ансамблю танцю «Молодість».

«Главком» повідомляв, що у Рівному Служба безпеки затримала російську агентку, яка готувала підрив саморобного вибухового пристрою біля міського ТЦК.

Також стало відомо, що співпрацівники СБУ затримали агента російських спецслужб – жителя Київщини, який намагався вчинити серію терактів у Львові.

За даними слідства, фігурантом виявився 23-річний мешканець Київщини, який за $1 тис. погодився працювати на ворога. Серед цілей окупантів були будівлі ТЦК та СП, а також Головний залізничний вокзал міста.

Як встановило розслідування, зловмисник намагався використати заздалегідь заготовлену вибухівку, яку мали активувати дистанційно.

«Російська спецслужба планувала вчинити кривавий теракт із великою кількістю жертв, а також ліквідувати свого агента, як «зайвого свідка». Проте СБУ завчасно викрила ворожий задум і затримала виконавця «на гарячому», коли юнак заклав вибухівку поблизу залізничного вокзалу», – йдеться у повідомленні.