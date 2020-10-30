У Бабиному Яру вандали розтрощили пам’ятну плиту (фото)



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Плита залита червоною фарбою і розбита молотком Фото: Богдан Червак, Facebook

Голова ОУН натякнув, що знає злочинців

У ніч на п’ятницю, 30 жовтня, у Бабиному Яру вчинено акт вандалізму. Невідомі розбили пам’ятну плиту, на якій закарбовані імена членів Організації українських націоналістів, яких нацисти розстріляли у 1941-1942 роках. Про це повідомив голова ОУН Богдан Червак на своїй сторінці у Facebook.

«Пам’ятна плита, до речі, розміщена біля пам’ятного хреста, встановленого у 1992 році на честь Олени Теліги і українців – жертв Бабиного Яру», – нагадав він.

Червак зазначив, що вже не перший акт вандалізму в Бабиному Яру. «Пам’ятний хрест неодноразово підпалювали, намагалися зрізати, плити трощили і обливали фарбою. І жодного разу поліція не знаходила злочинців», – сказав він.

Червак пообіцяв, що ОУН відновить пам’ятну плиту і покарає ворогів.





До слова, у серпні у Києві вандали намагалися зруйнувати скульптуру про Голодомор.

Київрада звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із пропозицією посилити відповідальність за пошкодження майна.

Нагадаємо також, що у Києві з нагоди 79-х роковин трагедії Бабиного Яру, український уряд та Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.

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