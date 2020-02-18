Асоціація міст України готує зміни до Конституції



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У Києві відбулося засідання правління Асоціації міст України Фото: пресслужба мера Києва

Асоціація міст України пропонує запровадити дворівневе місцеве самоврядування

Асоціація міст України пропонуватиме на розгляд Конституційної комісії розроблену Концепцію щодо змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування та територіальної організації державної влади. Таке рішення ухвалили на засіданні правління Асоціації міст України в Києві.

Про це повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка.

Разом з тим, правління АМУ привітало рішення президента України щодо відкликання проекту Закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» №2598 від 13.12.2019 для доопрацювання з усіма зацікавленими сторонами.

Концепцією, що розробила Асоціація, пропонується запровадити дворівневе місцеве самоврядування: первинний рівень - муніципалітет (один або декілька населених пунктів з навколишніми територіями); вторинний рівень - область (спільні питання жителів муніципалітетів області).

«Необхідно зберегти на рівні муніципалітету модель сильного мера, виборної посадової особи, яка очолює виконавчі органи та головує на засіданнях відповідної ради. Також жителі кожного муніципалітету повинні обирати своїх депутатів до обласної ради, а муніципальні ради можуть їх відкликати. При тому, що найважливіші рішення обласної ради потребують проведення консультацій з муніципальними радами. А рішення обласних рад пропонується, щоб виконували їх виконавчі органи», - наголосив голова Асоціації, мер Києва Віталій Кличко.

Також пропонується, що державну виконавчу владу в АР Крим, областях та повітах здійснюють виключно територіальні представництва органів державної влади. Порядок та способи координації вказаних територіальних представництв визначаються законом.

Компетенція органів місцевого самоврядування й надалі поділяється на власну та делеговану державою. Зупинення та скасування актів органів місцевого самоврядування здійснюється виключно у судовому порядку. Державний нагляд за делегованою державою компетенцією здійснюється територіальними представництвами органів державної влади в порядку та випадках, що визначаються законом.

В правлінні Асоціації наголосили, що при опрацюванні остаточного тексту проекту змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування та територіальної організації державної влади є вкрай важливим залучення представників Асоціації міст України.