Атака дронів на Київ: влада прозвітувала про збиті цілі
Біля Києва було збито всі «шахеди»
Вночі російські окупанти вчергове атакували Київ безпілотниками. Дрони заходили хвилями з різних напрямків, а повітряна тривога в місті оголошувалася тричі і тривала понад 5 годин. Про це повідомляє КМВА.
«Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили). Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих», – йдеться в повідомленні.
Влада дякує киянам та гостям міста за дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги.
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