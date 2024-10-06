Атака дронів на Київ: влада прозвітувала про збиті цілі

Біля Києва було збито всі «шахеди»

Вночі російські окупанти вчергове атакували Київ безпілотниками. Дрони заходили хвилями з різних напрямків, а повітряна тривога в місті оголошувалася тричі і тривала понад 5 годин. Про це повідомляє КМВА.

«Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили). Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих», – йдеться в повідомленні.

Влада дякує киянам та гостям міста за дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги.