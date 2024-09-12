Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія обстріляла машини Червоного Хреста на Донеччині: є загиблі та поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія обстріляла машини Червоного Хреста на Донеччині: є загиблі та поранені
Артилерійський обстріл РФ здійснила по селу Віролюбівка
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Внаслідок російської атаки відомо про трьох вбитих та двох поранених

На Донеччині окупанти завдали удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, станом на цей час відомо про трьох вбитих. Двом пораненим надається необхідна допомога.

«У цій війні все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути «обидві сторони», то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі», – йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що світ повинен реагувати на дії Росії жорстко й принципово. «Не можна залишатися байдужим – і країнам, і міжнародним організаціям. Тільки разом світ може змусити Росію припинити цей терор і змусити Москву шукати миру», – зазначив він.

Нагадаємо, російські війська в обід обстріляли Борову Харківської області. Загинуло двоє людей, горять житлові будинки.

Як повідомлялося, російська армія атакувала житлову забудову у центрі Конотопа на Сумщині.

До слова, ворожа армія продовжує спроби прорвати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку. Сьогодні вранці окупанти пішли в наступ із бронетехнікою.

Читайте також:

Теги: червоний хрест Володимир Зеленський президент обстріл окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна має досвід стабілізації і скорочення рівня державного боргу після гарячої фази війни на Донбасі у 2014-2015 роках
Державний борг України від початку війни збільшився удвічі: Гетманцев оцінив ситуацію
1 вересня, 15:43
Окупанти просуваються на трьох напрямках: аналіз ISW
Окупанти просуваються на трьох напрямках: аналіз ISW
31 серпня, 04:51
Чернявський розкриває непросту історію протоколу та церемоніалу
Історія України з несподіваного боку. Спогади людини, яка стояла за спиною президентів
26 серпня, 22:02
Мішенню окупантів у Краматорську став готель
РФ вдарила по готелю у Краматорську: поранені журналісти, серед них – іноземці (фото)
25 серпня, 08:48
Колишній військопополонений Мельников зауважив, що представники Червоного Хреста відвідують не всіх полонених, а лише до тих, які є у списку
Звільнений оборонець Маріуполя розказав, як поводиться російський Червоний Хрест
23 серпня, 08:23
ХАМАС звинуватило прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху в створенні нових перешкод на переговорах
Угрупування ХАМАС назвало причину відмови від угоди з Ізраїлем
19 серпня, 11:03
Жінка обурена тим, що жителів міст переселяють до Москви, а на сільське населення Путіну байдуже
«Путін кинув своїх людей». Жителька Курщини поскаржилася ЗСУ українською мовою
16 серпня, 08:41
Володимир Зеленський
Президент закликав Раду терміново зібратися: настав час ухвалити важливі закони
15 серпня, 16:01
Закревський звернувся до тих, хто перебуває на лінії зіткнення та в окопах, констатувавши, що «точка неповернення вже пройдена
«Точка неповернення пройдена». Глава ПВК «Паладін» закликав росіян до повалення Путіна (відео)
14 серпня, 18:53

Події в Україні

Коли почнуться стабільні відключення світла: ексглава «Укренерго» дав прогноз
Коли почнуться стабільні відключення світла: ексглава «Укренерго» дав прогноз
Росія обстріляла машини Червоного Хреста на Донеччині: є загиблі та поранені
Росія обстріляла машини Червоного Хреста на Донеччині: є загиблі та поранені
Окупанти застосували тактику подвійного удару по Боровій: є загиблі та руйнування
Окупанти застосували тактику подвійного удару по Боровій: є загиблі та руйнування
Уночі «Шахед» наблизився до Хмельницької АЕС
Уночі «Шахед» наблизився до Хмельницької АЕС
Влада оголосила примусову евакуацію дітей з трьох громад Куп'янського району
Влада оголосила примусову евакуацію дітей з трьох громад Куп'янського району
«Укренерго» розширило перелік областей, у яких 12 вересня діятимуть графіки відключення
«Укренерго» розширило перелік областей, у яких 12 вересня діятимуть графіки відключення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
31K
Хто з українців повернеться з-за кордону першим: демограф назвала категорію громадян
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
БРІКС стає військовим альянсом? Захід стурбований розширенням організації
8324
Біля аеродрому «Оленья», де базуються літаки Ту-95, вибухи, – росЗМІ
6598
«Можливості практично вичерпані»: МВС Німеччини виступило проти нових мігрантів

Новини

Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
Вчора, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
Вчора, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
Вчора, 05:39
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua