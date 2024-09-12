Росія обстріляла машини Червоного Хреста на Донеччині: є загиблі та поранені

Внаслідок російської атаки відомо про трьох вбитих та двох поранених

На Донеччині окупанти завдали удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, станом на цей час відомо про трьох вбитих. Двом пораненим надається необхідна допомога.

«У цій війні все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути «обидві сторони», то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі», – йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що світ повинен реагувати на дії Росії жорстко й принципово. «Не можна залишатися байдужим – і країнам, і міжнародним організаціям. Тільки разом світ може змусити Росію припинити цей терор і змусити Москву шукати миру», – зазначив він.

Нагадаємо, російські війська в обід обстріляли Борову Харківської області. Загинуло двоє людей, горять житлові будинки.

Як повідомлялося, російська армія атакувала житлову забудову у центрі Конотопа на Сумщині.

До слова, ворожа армія продовжує спроби прорвати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку. Сьогодні вранці окупанти пішли в наступ із бронетехнікою.