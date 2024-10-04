У Києві уламки безпілотника впали на житловий будинок

Причиною пожежі у будинку стало падіння уламків збитої повітряної цілі

Цієї ночі Київ знову став мішенню для ворожих дронів-камікадзе. Під час масованої атаки один із безпілотників було збито силами протиповітряної оборони, але його уламки спричинили пожежу у житловому будинку в Дарницькому районі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Можливо, внаслідок падіння уламків БпЛА. Підрозділи прямують на місце», – розповів Київський міський голова.

Займання виникло на балконі квартири, розташованої на восьмому поверсі шістнадцятиповерхового будинку. Імовірно, уламки збитого дрона пошкодили металопластикову раму балкона, що й призвело до загоряння.

На щастя, обійшлося без жертв. За попередньою інформацією, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Пожежникам вдалося оперативно ліквідувати полум'я, запобігши його поширенню на інші квартири.

Пізніше він уточнив, що під час збиття ворожого безпілотника вибило «металопластикову раму на 8 поверсі 16-ти багатоповерхівки».

Про інцидент повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі. Він також зазначив, що на місці події працювали всі необхідні служби.

Нагадаємо, у Києві лунали вибухи.